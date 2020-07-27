德国再现聚集性感染 巴伐利亚州一农场174名劳工确诊

继24-25日单日新增新冠病例数大幅反弹后，德国再度暴发一起聚集性感染。该国南部巴伐利亚州官方26日表示，该州一处农场内174名季节性劳工已确诊感染新冠肺炎。涉事农场现已被整体隔离。巴伐利亚州卫生部长梅拉妮·胡姆尔当天表示，将对该州大型农场和农庄的季节性劳工实施大规模检测。

据德国“时代在线”报道，截至当地时间26日午夜，德国累计确诊206635人、治愈189984人、死亡9289人。据报道，德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所在本月24日和25日两天分别录得新增新冠确诊病例815例和781例，较此前保持近两月的日增500例出现大幅上升。

此次暴发聚集性感染的农场位于巴伐利亚州下巴伐利亚地区市镇马明(Mamming)。该镇所在的丁戈尔芬-兰道县县长布默德尔当天表示，涉事农场未遵守当局规定将采摘工人分为不超过25人的小组分头进行劳作。由于已无法跟踪传染链，当局对整个农场实施了隔离。

梅拉妮·胡姆尔批评涉事农场未能遵守卫生防疫要求，并宣布将对该州大型农场和农庄的劳工实施大规模检测。她表示，巴州政府对这一聚集性感染疫情高度重视，但由于“目前为止这一疫情显然能够被控制在局地”，开展新冠检测的重点首先应当是农场周边及其所在的县域。

布默德尔则呼吁该县民众保持镇定。他表示，尽管确诊感染的季节性劳工曾外出采购食品，但由于购物场所遵守了防疫规定，现有的感染风险较低。(记者 彭大伟)