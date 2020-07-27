热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

德国再现聚集性感染 巴伐利亚州一农场174名劳工确诊

2020年07月27日08:39 来源：中国新闻网

继24-25日单日新增新冠病例数大幅反弹后，德国再度暴发一起聚集性感染。该国南部巴伐利亚州官方26日表示，该州一处农场内174名季节性劳工已确诊感染新冠肺炎。涉事农场现已被整体隔离。巴伐利亚州卫生部长梅拉妮·胡姆尔当天表示，将对该州大型农场和农庄的季节性劳工实施大规模检测。

据德国“时代在线”报道，截至当地时间26日午夜，德国累计确诊206635人、治愈189984人、死亡9289人。据报道，德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所在本月24日和25日两天分别录得新增新冠确诊病例815例和781例，较此前保持近两月的日增500例出现大幅上升。

此次暴发聚集性感染的农场位于巴伐利亚州下巴伐利亚地区市镇马明(Mamming)。该镇所在的丁戈尔芬-兰道县县长布默德尔当天表示，涉事农场未遵守当局规定将采摘工人分为不超过25人的小组分头进行劳作。由于已无法跟踪传染链，当局对整个农场实施了隔离。

梅拉妮·胡姆尔批评涉事农场未能遵守卫生防疫要求，并宣布将对该州大型农场和农庄的劳工实施大规模检测。她表示，巴州政府对这一聚集性感染疫情高度重视，但由于“目前为止这一疫情显然能够被控制在局地”，开展新冠检测的重点首先应当是农场周边及其所在的县域。

布默德尔则呼吁该县民众保持镇定。他表示，尽管确诊感染的季节性劳工曾外出采购食品，但由于购物场所遵守了防疫规定，现有的感染风险较低。(记者 彭大伟)

(责编：许心怡、许晓华)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn