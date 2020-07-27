打好稳就业保就业攻坚战

没有企业，就保不住就业。该免的降的缓的返的补的，一定要落实到位，政府准备过紧日子，但是要让老百姓过好日子，让企业过活日子

就业是最大的民生工程、民心工程、根基工程。做好“六稳”工作、落实“六保”任务，就业均居首位。

在当前经济下行压力加大、叠加疫情影响特别是国外疫情持续蔓延的背景下，我们一定要充分认识就业形势的严峻性，切实提高站位，把思想和行动统一到习近平总书记的重要讲话、重要指示批示精神和党中央国务院决策部署上来，坚决打好稳就业保就业攻坚战。

非常时期必须有非常站位。就业不仅仅是经济问题，更是社会问题、政治问题。政府各个部门要牢固树立人民至上理念，把打好稳就业保就业攻坚战作为检验党员干部践行初心使命和增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的“试金石”，全力以赴稳住就业基本盘。

非常时期必须采取非常举措。让企业活下去，这是硬道理，“留得青山，赢得未来”。没有企业，就保不住就业。一是尽快把中央和省里出台的免、降、缓、返、补等各项政策落实到位，要主动送政策，不要让企业求政策、申请政策。二是帮助企业降低成本。今年省财政压力肯定很大，但是该免的降的缓的返的补的，一定要落实到位，政府准备过紧日子，但是要让老百姓过好日子，让企业过活日子。

发挥有效投资关键作用稳增长，拉动就业。省人社厅报告显示，省级确定的500个“百大项目”，带动市县实施重点项目1000个左右，这些重点项目建设可带动实现就业岗位65万个以上。项目建设上去了，就业也就上去了。“在危机中育新机，于变局中开新局”，一定要抓住国家加大基础设施建设补短板窗口期机遇，全面推进百大项目“加强版”建设。尽快把基础设施短板补齐，黑龙江振兴发展的后劲就有了。

这里涉及一个问题，很多地方都说要多用本地企业。我认为，可以多用本地就业，而不是多用本地企业。市场经济的运行要稳固地建立在公平、公开、统一、秩序的基础上，不能画地为牢、只用本地企业，否则，本地的企业也走不出去。招商引资企业进入当地后，可以多用本地工人，我们在政策上要给予支持。

非常时期必须提振非常作风。所谓非常作风，就是敢于担当，快速执行。看准的就要下定决心去做，建立容错机制，允许在推进工作中犯错，但决不允许不做。要对就业政策进行梳理整合扩面，取消不合理的前置性条件和限制性措施，把就业优先落实到位，形成叠加效应。要解放思想，大胆闯，敢突破，否则，一切还按原来的模式，那就谈不上特殊时期的特殊政策。

就业和税收是政府的基本责任。抓税收就要发展经济，抓就业就要解决民生问题，然后再发展其他各种社会事业。各级政府和领导干部必须把就业作为当前工作的重中之重，切实履职尽责，切实把就业落实抓好。

——黑龙江省省长王文涛在各市地稳就业工作专题会议上说

（本报记者 吴奇强 郝迎灿整理）

《 人民日报 》（ 2020年07月27日 05 版）