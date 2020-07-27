起诉妨害疫情防控犯罪四千五百余件

本报北京7月26日电 （记者倪弋）记者26日从最高人民检察院获悉：今年上半年，全国检察机关严格依法办理涉疫案件，共批捕妨害疫情防控犯罪4480件5370人、起诉4527件5565人。其中，四类妨害疫情防控和复工复产犯罪突出，分别为制售假冒伪劣防疫物资犯罪，虚假销售防疫物资的诈骗犯罪，哄抬防疫物资、生产物资、民生物资价格犯罪以及其他妨害疫情防控相关犯罪。如制售假冒伪劣防疫物资的，检察机关以生产、销售伪劣产品罪起诉了251人。

据了解，为助力企业尽快恢复生产经营，检察机关优化办案方式，切实加快办案进度，注重提升退回补充侦查工作质量，有效缩减了办案周期。上半年，全国检察机关共提前介入涉疫案件6289件，占受理涉疫审查起诉案件的92.8%；提起公诉的犯罪案件，适用简易程序审结177394件，适用速裁程序77649件；办理审查起诉案件的退查数同比下降21.3%，延长审限数同比下降28.4%；自行补充侦查5222件，与去年同期相比上升8倍多。

此外，全国检察机关今年上半年共起诉诈骗犯罪58101人，同比上升35%。其中，起诉利用电信网络手段实施的诈骗犯罪32463人，同比上升77.1%。特别是妨害疫情防控犯罪中，诈骗犯罪多发，检察机关起诉诈骗犯罪人数占全部妨害疫情防控犯罪人数的43.4%。

《 人民日报 》（ 2020年07月27日 11 版）