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从居民收支看全面建成小康社会成就

方晓丹

2020年07月27日08:17 来源：人民网－人民日报

世纪之交，经过全党和全国各族人民的共同努力，我国人民生活总体上达到了小康水平。从新世纪开始，我国进入全面建设小康社会的新发展阶段。特别是党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门坚持以人民为中心的发展思想，认真贯彻落实全面建成小康社会的战略目标和方针政策，居民收入水平持续较快增长，消费水平稳步提高，消费结构优化升级，生活质量明显提升，农村贫困人口大幅减少，区域性整体贫困基本得到解决，人民生活正阔步迈向全面小康。

居民收入水平持续较快增长，全体居民收入翻番目标接近完成

居民收入水平持续较快增长。2000年以来，随着社会经济水平的不断提高，居民分享到更多改革开放与经济发展的红利。党的十八大以来，居民收入基本与经济发展保持同步，为决战决胜全面建成小康社会打下坚实基础。2019年，全国居民人均可支配收入30733元，首次跨入3万元大关，比2000年实际增长4.4倍，年均实际增长9.2%。我国居民用60年时间实现了人均可支配收入跨万元大关，分别用5年时间实现跨2万元与3万元大关，居民收入水平持续较快增长，不断迈向新台阶。

全体居民收入翻番目标接近完成。党的十八大提出了到2020年实现全面建成小康社会的宏伟目标，实现城乡居民人均收入要比2010年翻一番。按现价看，2019年全国居民人均可支配收入为30733元，是2010年的2.45倍。按可比价看，2011—2019年全国居民人均可支配收入9年累计实际增长96.6%，全体居民收入比2010年翻一番的目标接近完成。

居民人均消费支出迈过2万元大关，人民生活水平进一步提高

居民人均消费支出首次超过2万元。新世纪以来，随着居民收入的持续较快增长，居民消费水平不断提高。2011年全国居民人均消费支出10820元，首次超过1万元。党的十八大以来，党中央、国务院多措并举促进消费市场平稳较快增长，营造便利、安心、放心的消费环境，有效增强了居民消费信心，释放了居民消费潜力。2019年全国居民人均消费支出21559元，首次迈过2万元大关，比2012年增长[1]78.9%，年均增长8.7%。

农村居民消费支出增速快于城镇居民。党的十八大以来，农村改革全面推进，乡村振兴战略逐步实施，极大改善了农村居民的生产生活条件，农村居民消费增速连年快于城镇居民。2019年城镇居民人均消费支出28063元，比2012年增长64.0%，年均增长7.3%；农村居民人均消费支出13328元，比2012年增长99.9%，年均增长10.4%，年均增速快于城镇居民3.1个百分点。

居民消费结构优化升级，恩格尔系数显著下降、发展享受型消费较快增长

恩格尔系数显著下降。新世纪以来，居民衣食住行标准全面提高，消费升级步伐进一步加快。2019年全国居民恩格尔系数（人均食品烟酒支出占人均消费支出的比重）为28.2%，比2000年下降14.0个百分点。分城乡看，城镇和农村居民的恩格尔系数分别为27.6%和30.0%，分别比2000年下降11.0和18.3个百分点。

交通通信支出大幅增长。随着交通基础设施建设取得巨大成就，现代化通信工具逐渐进入居民家庭，居民交通出行更加便捷，沟通交流更加高效。2019年全国居民人均交通通信支出2862元，比2000年年均增长14.7%，快于全国居民人均消费支出年均增速3.6个百分点；占人均消费支出的比重为13.3%，比2000年提高6.1个百分点。

医疗保健水平不断提高。新世纪以来，尤其是党的十八大以来，医疗保障体系逐步完善，居民医疗保障水平不断提高。2019年全国居民人均医疗保健支出1902元，比2000年年均增长13.4%；占人均消费支出的比重为8.8%，比2000年提高2.9个百分点。随着新型农村合作医疗制度在全国的推广建立，农村居民看病就医更加便利。2019年农村居民人均医疗保健支出比2000年年均增长15.7%。

生活质量明显提升，居住条件显著改善

食品消费更趋营养高品质。在居民食品消费水平提高的同时，消费结构更加均衡营养健康。

生活家电普及率明显提高。进入新世纪，城乡居民主要耐用消费品拥有量不断增加，各类生活家电全面普及。2019年全国居民平均每百户拥有彩色电视机120.6台、空调115.6台、电冰箱100.9台、洗衣机96.0台，主要生活家电拥有量已基本实现户均1台。汽车进入寻常百姓家。2000年城乡居民平均每百户汽车拥有量不足1辆，至2019年，全国居民平均每百户汽车拥有量为35.3辆，实现从无到有的飞跃。

居住条件显著改善。近年来，党和政府千方百计解决居民住房难的问题，城乡居民人均住房面积大幅提高，居住质量极大改善。2019年城镇居民人均住房建筑面积为39.8平方米，比2002年增长62.1%；农村居民人均住房建筑面积为48.9平方米，比2000年增长97.2%。

农村贫困人口大幅减少，区域性整体贫困基本得到解决

农村贫困人口大幅减少。党的十八大以来，我国全面打响脱贫攻坚战，脱贫攻坚力度之大、规模之广、影响之深前所未有，取得了决定性成就。2013—2019年，我国农村已累计减贫9348万人，年均减贫1335万人，7年累计减贫幅度达到94.4%，农村贫困发生率从2012年末的10.2%下降到2019年末的0.6%。

区域性整体贫困基本得到解决。贫困地区［2］减贫成效明显。2019年，贫困地区农村居民人均可支配收入11567元，是2012年的2.22倍。2019年末，贫困地区农村贫困人口362万人，比2012年末减少了5677万人；农村贫困发生率从2012年末的23.2%下降至2019年末的1.4%，年均下降3.1个百分点。

党的十八大以来，改革发展取得了丰硕成果，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增加，正在向全面建成小康社会迈进。同时，我们也要看到，部分地区基础设施条件、公共服务等方面还存在短板。尤其是受新冠肺炎疫情影响，我国经济发展不确定性增多，居民收入增长难度加大。今年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全党全国各族人民以踏石留印、抓铁有痕的韧劲，全力以赴，攻坚克难，全面建成小康社会目标一定会如期实现。

注：

[1]以下如无特殊说明，均为名义增长。

[2]贫困地区，包括集中连片特困地区和片区外的国家扶贫开发工作重点县，共832个县。2017年将享受片区政策的新疆阿克苏地区1市6县也纳入了贫困监测范围。  

（作者为国家统计局住户调查办公室主任）

《 人民日报 》（ 2020年07月27日 10 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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