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互赠口罩传真情

本报驻埃及记者  景  玥

2020年07月27日08:16 来源：人民网－人民日报

埃及希克迈特文化投资公司首席执行官艾哈迈德·赛义德多年来致力于促进埃中文化交流。在中国抗击新冠肺炎疫情的艰难时刻，赛义德特意制作了“中国加油”“武汉加油”的标牌放在开罗国际书展的展位上，表达对中国抗击疫情的支持。他还想方设法筹措了一批口罩，捐给河北省唐山市丰南区医院。

唐山市丰南区医院院长丁毅说：“当时医院口罩极其短缺，赛义德捐赠的880只口罩真是雪中送炭。看到这些漂洋过海辗转送来的口罩，不少医生流下了眼泪。”

埃及当前疫情防控形势依然严峻。丰南区医院第一时间筹集了3000只口罩，委托有经验的企业协助办理物流运输手续回赠给埃方，并附信道：“在我们抗疫最艰难的时刻，你们雪中送炭，这份情谊我们铭记在心。滴水之恩，当涌泉相报。让我们一起和新冠病毒决战到底。”

类似这样中埃携手抗疫的事例还有很多。不久前河北艺术职业学院的学生发起“每人捐赠一个口罩”的活动，为埃及捐献口罩2.2万个。收到口罩后，埃及高等教育部副部长艾哈迈德·谢赫表示：“感谢中国对埃及抗疫的支持，这份情谊我们不会忘记。两国人民携手汇聚起来的力量，一定能帮助我们战胜疫情。” 

（本报开罗7月26日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月27日 16 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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