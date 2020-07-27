唐山 携手共建幸福家园

夏日傍晚，伴着音乐，家住河北省唐山市路北区祥富里社区的史凤云和邻居们一起，在小广场上跳起了健身操。“居委会为我们购置了音响，安装了照明灯。”史凤云说，为了保障安全，广场上原本高低不平、缝隙较大的青石板也都被换成了平坦防滑的小方砖，“在这儿生活，温暖又舒心。”

2016年7月，习近平总书记在祥富里社区考察时指出，社区是党和政府联系、服务居民群众的“最后一公里”，要健全社区管理和服务体制，整合各种资源，增强社区公共服务能力。社区工作要时时处处贯彻党的宗旨，让党的旗帜在社区群众心目中高高飘扬，让社区广大党员在服务群众中充分发挥作用、展示良好形象。

牢记习近平总书记嘱托，唐山注重发挥党建引领作用，不断健全社区管理和服务体制，着力提升精细化服务水平，畅通党和政府联系、服务居民群众的“最后一公里”。

有了智慧管家，日子过得安心

“您好，我是社区服务管家，请问您有什么需要？”上午10时，84岁的路北区草场街社区居民施建芬照例收到了语音电话。

唐山市老旧小区主要集中在路北区，辖区内老年人较多。今年3月起，草场街社区依托智慧社区平台，每天上午对独居老人及残疾人进行呼叫服务。一旦当事人有需求，社区工作者随即提供相应服务或联系专业养老机构、医护人员上门。一次未接听，隔10分钟后再拨；三次未接听，派员上门查看。“有个‘智慧管家’每天惦记着我，在外地工作的子女放心，我也安心。”施建芬说。

唐山全市共有630个社区，目前均已开发应用智慧社区微信小程序或手机APP，政务、物业、居家养老等部分服务功能实现在线运行。

路北区幸福花园社区郑国瑞家，曾有一段时间暖气温度上不来。腿脚不便的他打开智慧社区APP，在“物业服务”版块选择“报修报障”，简单描述问题，并对着室内温度计拍照上传。社区工作者在后台同步看到信息，点击确认并转给热力服务站，工作人员很快上门疏通了暖气管道。“反映问题就像网购下单，办得咋样还能打分。”郑国瑞给出了好评。

今年以来，唐山各社区还根据自身条件和居民需求，推进智慧社区管控系统建设，通过燃气报警装置、安装高空抛物监控、手机电子围栏等智能设备，动态监测人、车、物等信息。

“您好，我们接到平台报警，请您查看家里是否漏水。”5月13日0时43分，家住高新区新景楼社区的樊玉山接到社区值班人员白晓露的电话。看了一圈，樊玉山并未发现家中有漏水迹象，于是回了电话接着睡。可白晓露还是放心不下，联系了自来水公司工作人员，直奔樊玉山家。

“社区安装了超声测流智能水表，既然报了警，应该就有问题。”白晓露判断。经仔细查看，自来水公司工作人员果然在樊玉山家厨房洗碗池下面找到了漏水点，连夜处置完毕。

考核激励先进，管理更加专心

足不出户，也能办妥身份证？丰南区新华社区高位截瘫的独居老人朱庆山就经历了一次。

社区网格员安硕入户走访时，发现朱庆山的身份证过期，看不了病、领不了补贴。可换身份证又得本人去派出所拍照，咋办？安硕很快联系了派出所民警上门服务。“我和另一个姑娘帮朱大爷打扮了一番，找来块布作背景拍照。”安硕说， “就这事，朱大爷一直记着，说要送我一块衣料答谢，我坚持没要，他还着急……”

做好社区管理服务，队伍建设是关键。唐山着力建设一支素质优良、群众满意的社区工作者队伍，对社区党组织书记实行编制管理，先后将实绩突出、符合条件的19名社区党组织书记纳入行政编制、111名纳入事业编制。

为进一步提升社区管理和服务水平，路北区于2017年起实施“星级社区”评比工作，由区委组织部、宣传部、政法委和区民政局、住建局等5家单位分别考核社区党组织建设、精神文明建设、平安社区建设、社会服务建设、社区环境建设等5项工作，半年一评比。

“位列各项工作前40名的社区居委会被授予一颗星，相应地奖励该社区工作人员每人每月200元；获得3颗星、4颗星、5颗星的社区，分别再奖励社区1万元、2万元、3万元。”多次获得“五星社区”的草场街社区党总支书记张娜说，“以考核为鞭策，有待遇作保障，既激发了社区工作者的工作热情，也提升了社区工作的质量标准。”

以“五星社区”为榜样，一些后进社区也在迎头赶上，2017年成立的路北区北岸嘉园社区就是其中之一。

“刚开始，社区没有办公场所，居民没有健身场地和器材，我们连住户底数都没摸清。”北岸嘉园社区党总支书记李宏霞告诉记者，在2017年下半年评比中，北岸嘉园不出所料地“一星未得”。

“摘星既是荣誉，更是责任。”北岸嘉园确定首个目标——搞好平安社区建设，努力摘取“平安星”。工作人员进门入户，全面摸清2500多户居民家庭情况；一楼租户深夜唱歌扰民，社区工作者上门劝阻，将冲突化解在萌芽……功夫不负有心人，2018年上半年，北岸嘉园如愿摘得“平安星”。

有了良好开局，北岸嘉园再接再厉，相继建成党群服务大厅、图书室、活动室等，党建、文体、养老等工作逐步走上正轨，社区面貌大为改观。去年，北岸嘉园连续两次获评“三星社区”。

资源下沉社区，服务形成合力

今年5月，祥富里社区有处住宅的一楼楼道口内侧，堆了几件旧家具。物业公司员工去跟物主刘大娘沟通时，碰了软钉子。

“社区的同志跟居民更熟悉，要不请他们帮帮忙？”在社区物业管理委员会例会上，物业公司负责人高洪涛提出请求。居委会随即安排一位熟悉刘大娘家庭情况的社区干部登门劝说。“旧家具堆着碍事不说，还有消防隐患，早点卖掉，还能帮到有需要的人家。”一番推心置腹，刘大娘终于点了头。

近年来，唐山构建由社区党组织领导的居委会、业委会、物业公司、楼门长、综合服务站“六位一体”治理体系。社区物业管理委员会就是重要载体，一般由社区党组织书记担任主任，物业企业负责人、派出所民警、居民代表等为成员，建立起党组织领导下的协商议事机制。

“这个机制以党建为引领，发挥居委会与居民联系紧密、物业公司拥有专业服务的优势，可以更加有效地畅通联系、服务群众‘最后一公里’。”祥富里社区党总支书记陈林静表示。

去年6月起，为进一步发挥基层党组织和党员在社区基层治理中的作用，唐山在全市53个街道、630个社区开展域内党组织和在职党员进社区“双报到”工作，着力形成区域统筹、条块协调、上下联动、共建共享的城市基层党建工作新格局。

“双报到”，帮助群众解难题。去年8月，乐亭县妇联邀请医生到乐安社区开展健康知识讲座。活动现场，县妇联副主席杨惠贤了解到这个回迁安置社区里有一些中青年妇女尚未就业。随后，县妇联在乐安社区开办起家庭手工艺培训班，让妇女能有一技之长。去年9月，40岁的许艳芳掌握了绢花、缝纫等手工技术，顺利进入一家家居用品企业工作。“从渔民转为工人，真是没想到，感谢妇联和社区帮助。”许艳芳说。

“双报到”，急群众之所急。5月31日，星期天，一场暴雨导致乐亭县富强社区一栋住宅地下室倒灌进水。接到居委会紧急通知，社区居民、乐亭县城管局市政清掏工王青海第一时间赶到现场，指挥大伙用沙包遮挡地下室入口减少倒灌水量，同时组织安装水泵抽水。县城管局清掏队员携带设备赶到现场后，迅速疏浚排水口，险情解除了。“咱虽是县直部门党员，但8小时以内归单位，8小时以外归社区。”王青海表示。

迄今，唐山市已有2407个机关企事业单位基层党组织和14.3万名在职党员到社区报到，帮助社区和居民解决实际问题3.2万个。

《 人民日报 》（ 2020年07月27日 01 版）