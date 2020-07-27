新疆统筹组建新冠肺炎医疗救治定点医院 中医药治疗参与度达100%

人民网乌鲁木齐7月26日电 “目前，全市免费核酸检测工作多数区（县）已基本完成。国务院专家组和自治区、乌鲁木齐市专家正在根据核酸检测和流行病学调查结果，对疫情的发展做进一步评估。”乌鲁木齐市卫健委主任张卫说。

26日下午，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开新闻发布会，介绍乌鲁木齐市疫情和防控工作情况。

截至7月25日24时，新疆（含兵团）现有确诊病例137例（其中危重症病例2例、重症病例14例），乌鲁木齐市135例、喀什地区1例（乌鲁木齐市输入病例）、兵团1例；现有无症状感染者147例，均在乌鲁木齐市；尚有7184人正在接受医学观察。

高风险地区将进行二次免费核酸检测

乌鲁木齐市卫健委主任张卫说，从国内其他地区的经验看，影响核酸检测结果的因素很多，比如检测试剂灵敏度、受检测人员的感染时间和排毒时间、标本取材时受检测者配合情况（配合度差可能导致标本没有取到位）以及检测环境、检验人员的操作熟练程度等。由于各种原因，核酸检测也会出现假阴性的结果。

另外，对于和确诊病例、疑似病例有过密切接触的人员，去过疫情中高风险地区的人员，如果出现发热和呼吸道症状，一次核酸检测阴性存在假阴性可能，所以也需要两次核酸检测才能排除。

鉴于以上情况，为了全市各族群众的身体健康，从7月26日开始，将对天山区、沙依巴克区等重点地区进行二次免费核酸检测，同时开展“查遗补漏”，希望大家积极配合。

统筹组建新冠肺炎医疗救治定点医院

乌鲁木齐市发生新冠肺炎疫情以来，自治区疫情防控指挥部统筹各方力量，在自治区传染病医院的基础上成立了新疆维吾尔自治区新冠肺炎医疗救治定点医院，在国务院联防联控机制指导组的指导下开展工作。

“同时，我们通过建立专家会诊机制、统筹优质医疗资源、调集各类先进医疗设备等措施，全力以赴做好患者救治工作。”自治区新冠肺炎医疗救治定点医院副院长陆晨说。

确诊病例轻症患者和无症状感染者居多 发病年龄的中位数偏轻

自治区新冠肺炎医疗救治定点医院副院长陆晨介绍说，此次乌鲁木齐市疫情收治的患者较前期相比，轻症患者和无症状感染者居多，发病年龄的中位数偏轻。

在新冠肺炎医疗救治工作中，乌鲁木齐市始终坚持降低感染率和病亡率，提高治愈率、收治率，按照国家卫健委发布的第七版《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》，坚持中西医结合和“一人一策”、多学科协作，进行科学、高效的救治。

目前，通过积极有效的抗新冠病毒治疗，有多例重型患者转为普通型。

新冠肺炎治疗中医药参与度达100%

自治区新冠肺炎医疗救治定点医院副院长李风森介绍，乌鲁木齐市出现新发新冠肺炎疫情以来，中医中药治疗第一时间参与到此次救治工作中。

前期新疆新冠肺炎治疗中医药使用率在93%左右，本次疫情中医药的参与度已达到100%，在改善新冠肺炎轻型、普通型、重型临床症状方面都取得了较好疗效，同时关注了新冠肺炎相关并发症的预防，受到患者的好评和欢迎。

医院为患者开展心理干预 提高治疗效果

从新冠肺炎病例救治经验看，新冠肺炎患者心理会受到不同程度的影响。除了对患者进行医疗救治外，心理干预也非常重要。

自治区新冠肺炎定点救治医院从患者具体情况出发，第一时间调集优秀的心理医师，尽早对新冠肺炎患者进行心理评估和干预。医护人员也辅以细致耐心的照料，并鼓励患者定时通过电话、视频等方式与家人朋友交流。通过上述心理干预服务，有效缓解了患者的紧张情绪，降低了心理压力，提高了治疗效果。

同时，也提醒广大市民，新冠肺炎可防可治，要避免过度焦虑和盲目恐慌，保持正常生活规律，配合落实防控措施，加强个人自我防护，关注自身健康状况。要保持规律饮食，营养均衡，适量运动，提高自身肌体免疫力。