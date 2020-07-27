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朝鲜发现新冠疑似病例 开城实施紧急状态

2020年07月27日07:45 来源：新华社

　　新华社电 据朝中社7月26日报道，朝鲜开城发现一例新冠肺炎疑似病例。朝鲜劳动党25日召开政治局紧急扩大会议，宣布在开城地区实施紧急状态。

　　报道说，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长、武装力量最高司令官金正恩出席并主持会议。

　　朝中社援引金正恩的话说，24日下午获悉这一紧急情况后彻底封锁了开城市，并采取措施隔绝相关区域和地区。金正恩宣布在该地区实施紧急状态，将国家紧急防疫体系转为“最大紧急体制”。

　　报道说，一名“脱北者”19日在位于朝韩边境的开城市从韩国一侧偷越国境进入朝鲜，经过检查发现该非法越境者疑似感染新冠病毒。防疫机关对该非法越境者采取彻底隔离措施，还同有关部门联系，调查5日内与其接触过的所有人员和到过开城市的人，并对他们采取检测和隔离措施。报道还说，会议严厉批评了越境逃犯事件案发地区部队的警戒值勤状况，并决定对该事件进行深入调查，严惩相关涉案人员，并采取相应措施。新冠疫情暴发后，朝鲜是最早采取严格管控措施的国家之一，将卫生防疫体系转为“国家紧急防疫体系”已半年左右。此前，据朝鲜官方说法，未在朝鲜境内发现感染病例。

(责编：许晓华、李轶群)


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