新疆新增22例确诊病例和38例无症状感染者
据新疆卫健委网站消息，2020年7月25日0-24时，新疆(含兵团)报告新型冠状病毒肺炎新增确诊病例22例(其中无症状感染者转确诊病例5例)，新增治愈出院病例0例，新增死亡病例0例。其中：新增确诊病例中，乌鲁木齐市22例。
截至7月25日24时，新疆(含兵团)累计报告新型冠状病毒肺炎确诊病例213例(新疆维吾尔自治区188例、新疆生产建设兵团25例)，累计治愈出院病例73 例，累计死亡病例3例。现有确诊病例137例(危重症2例、重症14例)，其中乌鲁木齐市135例、喀什地区1例(乌鲁木齐市输入病例)、兵团1例。
7月25日0-24时，新疆(含兵团)报告新增无症状感染者38例，当日转为确诊病例5例，现有无症状感染者147例，均在乌鲁木齐市。
截至7月25日24时，新疆(含兵团)尚有7184人正在接受医学观察。
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