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提升医疗服务能力 保障市民正常生活

2020年07月26日08:57 来源：光明日报

乌鲁木齐市水磨沟区一居民25日早晨突感身体不适，赶忙给社区干部打去电话。10分钟不到，社区干部就开着车接上她赶往医院。经过一番检查后，她的身体没有大碍。

疫情发生后，乌鲁木齐市在减少市民外出、人员接触的同时，采取多项举措，加大各方力量，尽全力保障市民正常的生活，同时加大对困难群体的救助力度。

新疆维吾尔自治区人民医院在做好疫情防控各项工作的同时，集全院之力，全面提升疫情期间的医疗服务能力，坚决维护好人民群众生命安全和身体健康。医院组织了3500余名医护技及行政后勤人员在岗。门诊共有36个科室、140余名专家出诊。其中产科自17日以来，门诊接诊患者近400人次、急危重症患者25人次、住院患者72人次，医院门诊、住院、手术等医疗服务均正常、有序开展。急诊科24小时接诊，为急诊患者及有特殊需求的患者开辟绿色通道，开展救治的同时进行核酸和双抗检查，根据检测结果，评定住院取向分流，切实保障了疫情期间基本医疗服务工作的正常开展。

乌鲁木齐市中医医院各科门诊均正常开放，并提供急危重症急诊绿色通道。同时加强门诊患者预检分诊及志愿者服务，科学间隔每名患者就诊时间，严格执行“一医一患一诊室”，减少交叉感染。

疫情期间，乌鲁木齐市迅速启动消杀应急预案，每天从零点至八点，对全市城区道路进行消杀，并同步安排各区（县）由社区组织开展巷道、居民小区和单位院落等重点区域消杀作业。全市所有环卫工人坚守工作岗位，清扫车辆对城区主次干道巡回清扫，保洁人员对街巷进行人工清扫，并对垃圾桶、箱、环卫车辆等环卫设施进行擦洗消毒，清洁城市环境，严防病毒传播。千余辆垃圾收集转运车定时定点密闭收运，确保全市生活垃圾日产日清，杜绝因垃圾污染造成疫情传播。

在7月25日下午召开的第八场新闻发布会上，乌鲁木齐市民政局党组书记周国士说：“此次疫情发生后，乌鲁木齐市充分发挥民政兜底保障作用，调动各方资源，加大社会救助力度，全面开展临时救助，切实做到早发现、早介入、早救助，全力保障疫情防控期间困难群众基本生活。”

乌鲁木齐市城市低保金由500元提高至650元，农村低保金由350元提高至550元，城市“三无”人员供养金由650元提高至900元。截至目前，为全市高龄老人发放第三季度高龄津贴共计1209.86万元，为残疾人发放7月至8月困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴共计229.77万元。

与此同时，乌鲁木齐市依托社区（村）走访孤寡老人、孤残儿童、农村留守儿童，摸排情况，加大因疫情导致生活困难人群的临时救助力度。对受疫情影响导致生活困难家庭及非本市户籍家庭，采取实物与现金相结合的方式直接给予临时救助。对全市低保户、特困供养人员、低保边缘户和散居孤儿每人增发一次性临时救助金500元，共计625万元，7月底发放到位。近日，乌鲁木齐市还为困难群众调运发放了100吨新鲜蔬菜和23万元的副食品。

全市各类养老、福利机构严格落实全封闭管理，及时配发口罩、消毒液等防护用品，并要求每日测量体温、消杀环境，加强医疗物资和生活物资的储备，确保机构正常运转，保障集中供养人员基本生活不受疫情影响。

(责编：崔元苑、许心怡)


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