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香港新增133例新冠肺炎确诊病例 累计超过2500例

2020年07月26日08:53 来源：新华网

香港特区政府卫生署卫生防护中心25日下午介绍，截至25日零时，香港新增133例新冠肺炎确诊病例，创疫情暴发以来单日新高，其中本地感染126例，输入个案7例。香港累计报告新冠肺炎确诊病例2506例。

卫生署卫生防护中心传染病处主任张竹君介绍，本地感染个案中，55宗个案目前找不到感染源头。71宗病例涉及此前相关群组，其中大部分为家庭或朋友聚会感染群组。7宗输入个案中，3人来自菲律宾，4人来自印度。

据医管局通报，截至25日下午发布会召开时，共有1454名确诊和1名疑似病人康复出院，18人离世；共有835名确诊病人在香港14间医院留医，其中37人情况危殆、18人情况严重；启用的负压病床使用率约为78.9%，启用的负压病房使用率约为82.6%。

香港特区行政长官林郑月娥25日通过社交媒体表示，特区政府此前已实施系列严厉的防疫抗疫措施。目前，特区政府正全速开展以下几方面工作：一是通过公私营合作，加强检测能力。目前，卫生防护中心和医院管理局日均样本检测能力超过一万个；私营机构日均可达到两万个以上，并在持续加大之中。二是灵活应变，增加防疫抗疫设施，其中包括鲤鱼门公园度假村、竹篙湾及部分用作强制检疫场所的酒店。三是未雨绸缪，策划进一步管控措施。

(责编：崔元苑、许心怡)


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