福建新增1例无症状感染者 为荷兰输入
人民网福州7月25日电（吴舟）据福建省卫健委网站消息，7月24日0—24时，福建省报告新增境外输入确诊病例0例；当日报告新增境外输入无症状感染者1例，为荷兰输入（厦门市报告）；报告新增本地确诊病例0例。
一、境外输入疫情
7月24日0—24时，福建省报告新增境外输入确诊病例0例。
当日报告新增境外输入疑似病例0例。
当日报告新增境外输入无症状感染者1例，为荷兰输入（厦门市报告），解除隔离3例 。
截至7月24日24时，福建省累计报告境外输入确诊病例68例，已治愈出院66例，目前住院2例，无死亡病例；现有报告境外输入疑似病例0例；现有报告境外输入无症状感染者尚在接受集中隔离医学观察9例。
二、本地疫情
7月24日0—24时，福建省报告新增本地确诊病例0例。
当日报告新增本地疑似病例0例。
当日报告新增本地无症状感染者0例。
截至7月24日24时，福建省累计报告本地确诊病例296例（已治愈出院295例、目前住院0例、死亡1例），其中：福州市72例、厦门市35例、漳州市20例、泉州市47例、三明市14例、莆田市56例、南平市20例、龙岩市6例、宁德市26例；现有报告本地疑似病例0例；现有报告本地无症状感染者尚在接受集中隔离医学观察0例。
三、密切接触者
目前密切接触者已解除医学观察14931人，尚有180人正在接受医学观察。
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