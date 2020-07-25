北京连续19天无新增新冠肺炎确诊病例 昨日治愈出院12例

人民网北京7月25日电 据北京市卫健委消息，7月24日0时至24时，北京无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者，治愈出院病例12例；无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

6月11日0时至7月24日24时，累计报告本地确诊病例335例，在院53例，治愈出院282例。尚在观察的无症状感染者6例；无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

全市已连续19天无新增报告确诊病例，具体为平谷区自有疫情以来无报告病例、延庆区183天、怀柔区169天、顺义区167天、密云区164天、石景山区40天、门头沟区39天、房山区39天、东城区38天、通州区34天、朝阳区33天、西城区32天、海淀区29天、昌平区29天、大兴区24天、丰台区19天。全市所有街乡均为低风险地区。