把统筹推进疫情防控和经济社会发展这条主线贯穿始终 努力完成全年各项任务 全面建成小康社会

中国共产党北京市第十二届委员会第十四次全体会议昨天召开。全会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，总结上半年工作，部署下半年任务。全会强调，要把统筹推进疫情防控和经济社会发展这条主线贯穿始终，始终保持昂扬向上的精神状态、砥砺攻坚克难的决心和勇气，稳扎稳打、步步为营，努力完成全年各项任务，全面建成小康社会。市委常委会主持会议。市委书记蔡奇讲话。

全会充分肯定市委常委会上半年工作，肯定全市各项事业取得的成绩，指出，今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，原本就有不少硬仗要打，现在还要努力克服疫情影响，任务会更加繁重。做好下半年工作，要把握好三个关系：把握好疫情防控与经济社会发展的关系，既要持之以恒抓好疫情防控，又要全面恢复正常生产生活秩序，做到两手抓、两不误；把握好危与机的关系，树立底线思维，既防“黑天鹅”，又防“灰犀牛”，善于危中寻机、化危为机，培育新增长点和新动能，抢占未来发展制高点；把握好困难与信心的关系，看到疫情冲击是短期的，我市经济具有足够韧性，经济长期向好的基本面没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变，发展前景没有变，坚定信心，迎难而上，不断开创首都发展新局面。

全会强调，下半年要重点抓好十个方面工作：

一是坚持不懈抓好常态化疫情防控。坚持“外防输入、内防反弹”，压实“四方责任”，做到“三防”“四早”“九严格”，完善“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的应急机制，把各项防控措施一抓到底。严格入境进京人员和国内中高风险地区人员进京管控，加强进口冷链食品监管。发挥发热门诊、社区卫生服务中心等“哨点”作用，核酸检测做到应检尽检、愿检尽检。全力抓好患者救治，强化院感防控和日常医疗服务。抓好社区常态化防控，加强复工复产复商复市复学防疫。加快推进疫苗、诊断试剂、治疗药物、医疗器械等防疫产品研发生产，完善用好北京健康宝。深入开展爱国卫生运动，推进健康北京建设，引导广大市民养成健康生活习惯。加强公共卫生应急体系建设，改革完善疾病预防控制体系。做好秋冬季可能出现疫情的应对准备，完善防控预案，防患于未然。

二是化危为机推动经济高质量发展。抓复工达产，发挥龙头企业带动作用，打通上下游产业链供应链断点堵点。加强经济运行调度，推进市级重点项目如期开工，提前谋划储备一批重大项目，积极推进棚户区和老旧小区改造。加强行业精准帮扶，落实纾困惠企政策，积极帮助中小微企业渡难关。培育壮大新业态新模式，用好市场主体力量推进新基建，加快建设一批应用场景。乘势而上发展新消费，促进在线娱乐、直播带货等业态发展，培育发展夜经济、预约经济，办好“北京消费季”。壮大新产业，培育一批数字经济“单项冠军”企业，抓好智能制造项目，支持新能源汽车产业发展。持续抓好“三城一区”主平台和中关村国家自主创新示范区主阵地建设，加大基础研究投入，抓紧突破“卡脖子”问题。抓好城南三年行动计划实施，基本完成全市农村人居环境整治任务。持续深化改革扩大开放，优化营商环境。推进新三板改革，推动建立多层次资本市场。全面升级服务业扩大开放综合试点政策，办好服贸会、中关村论坛、金融街论坛。持续推进大兴国际机场临空经济区、综保区、自贸片区建设。树立过“紧日子”思想，严格政府债务管理。出台地方金融监管条例，防范化解金融风险。

三是切实保障和改善民生。紧紧围绕“七有”“五性”需求，以“吹哨报到”“接诉即办”为抓手，办好群众身边的操心事、烦心事、揪心事。牢牢兜住就业底线，加强对重点行业、重点群体就业支持，做好以训稳岗和灵活就业供需对接服务，用好就业创业服务平台。抓好“一老一小”，继续推进养老服务体系建设，持续增加学前教育学位供给。深化医药卫生体制改革。增加保障性及政策性住房供应，规范和发展租赁市场。做好保供稳价工作，强化对困难群体帮扶。深化丰富“回天有我”行动，抓好三年行动计划实施。不折不扣完成好扶贫支援任务，确保如期脱贫摘帽。做好我市低收入村、农户帮扶。

四是深入推进京津冀协同发展。坚定不移疏解非首都功能，持续抓好疏解整治促提升专项行动，配合支持在京部分企事业单位有序疏解转移，统筹用好腾退空间。高水平推动城市副中心规划建设发展，加紧重点工程建设，高标准推进重点功能区建设。落实好协同发展重点领域任务，主动支持雄安新区建设，抓好交钥匙项目，推进雄安新区中关村科技园规划建设。积极引导我市龙头企业在津冀布局。

五是提高城市规划和治理水平。落实城市总规年度目标任务，严守“双控”“三线”。高水平实施核心区控规，深入推进中轴线申遗保护，带动老城保护和重点文物腾退。

编制出台市郊铁路建设三年行动计划。深化规自领域问题整改，完善“村地区管”管理体系。下力气抓好垃圾分类和物业管理两个“关键小事”。夯实基层治理基础，认真实施街道办事处条例。完善区域化党建工作机制，推动“双报到”常态化。持续为社区减负，强化社区服务功能。

六是着力加强生态环境建设。打好蓝天保卫战，继续深化“一微克”行动，狠抓扬尘和挥发性有机物治理，强化秋冬季大气治理攻坚。打好碧水保卫战，落实“河长制”，开展“清河行动”，持续推进永定河综合治理和生态修复。打好净土保卫战，持续推进土壤污染风险管控和修复工作。高质量完成今年造林绿化任务，分步推进温榆河公园一期规划建设。完善生态涵养区多元化生态保护补偿机制，深化结对协作，不让保护生态环境的吃亏。

七是全力确保首都安全稳定。严格落实意识形态工作责任制。完善重点行业平安建设协调机制，稳步推进市域社会治理现代化试点。坚决打赢扫黑除恶专项斗争收官之战，持续推进平安北京建设。狠抓安全生产，严防重特大事故发生。紧盯洪涝灾害防御，确保安全度汛。

八是扎实做好北京冬奥会、冬残奥会筹办工作。以年底举办系列测试赛为目标，确保年内所有竞赛场馆完工，同步组建场馆运行和外围保障团队。建立健全冬奥会公共卫生、重大疫情防控工作方案和应急预案。落实科技冬奥行动计划，做好宣传推广和文化活动。

九是高标准编制“十四五”规划。紧紧围绕“建设一个什么样的首都、怎样建设首都”这一时代课题，突出疫情这一关键变量，深入研究重大问题，把风险挑战分析透，把应对之策谋划好。加强与国家规划对标对表，做好与城市总规实施衔接。

十是深入推进全面从严治党。组织广大党员干部认真学习《习近平谈治国理政》第三卷。深入贯彻新时代党的组织路线，抓好各级党政领导班子和干部队伍建设。关心关爱干部。持续开展软弱涣散村集中整顿，建立健全“两新”组织工委工作机制，落实高校基层党组织工作条例。发挥党内监督主导作用，加强重点领域专项监督，深入整治群众身边腐败和作风问题。深化以案为鉴、以案促改，加强警示教育。

全会听取并审议了市委常委会工作报告，表决通过了《中国共产党北京市第十二届委员会第十四次全体会议决议》。（记者 祁梦竹 范俊生）