昨天下午，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组召开第七十九次会议，进一步研究调度疫情防控工作。市委书记、防控工作领导小组组长蔡奇主持会议，市委副书记、市长、防控工作领导小组副组长陈吉宁，市人大常委会主任李伟，市政协主席吉林出席会议。

会议指出，当前境外疫情仍在加速扩散蔓延，疫情风险随时存在，防控工作不可丝毫放松。要紧绷“外防输入、内防反弹”这根弦，防松劲、防漏洞、防反弹，科学精准有效做好常态化防控工作，统筹推进经济社会发展，全面恢复生产生活秩序。

会议强调，要持续抓好外防输入。严格入境进京人员和中高风险地区进京人员医学观察等措施，做到闭环管理、科学精准。本市居民原则上不去中高风险地区出差。关注境内外疫情动态，加强分析研判，防范输入风险。要加强进口冷链食品监管。经营冰冻海产品、肉类的食品加工企业要与检测机构建立送检制度，有情况第一时间向疾控中心报告。

会议强调，要在严格防疫前提下加快复工复产复商复市。调整各行各业防控指引，完善应急防控预案。利用暑期组织好消费季活动。聚焦餐饮住宿、旅游会展、体育健身、影院剧院等行业，精准落地纾困惠企政策。恢复生产生活秩序要防止聚集性风险，公交地铁不能超载。坚持谨慎、有序、适度原则开放电影院，严格限流30%、佩戴口罩、通风消毒等措施。新开放的剧院、KTV、网吧、酒吧等场所，要严格落实好防疫措施。抓好社区防控，坚持核酸检测常态化。加强防疫监督检查，及时发现问题、堵塞漏洞。

会议强调，要制定爱国卫生运动具体方案，全面开展环境卫生清洁行动，打造健康社区。继续做好宣传发布工作，引导市民群众强化防控意识，加强个人防护。关注解决12345市民服务热线反映的诉求。（记者 祁梦竹 范俊生）