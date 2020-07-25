7月23日，津巴布韦首都哈拉雷市尚东医院正式开业。50张崭新的病床，采购自中国的呼吸机、监护仪等医疗设备一应俱全，医护人员正准备接收第一批病人。

尚东医院是津巴布韦首家采用“中国标准”的新冠肺炎诊疗医院，由3家在津中资民营企业与当地知名医疗集团“健康点”合作、投资300万美元建立。据该医院中方负责人李传宇介绍，在中国驻津大使馆和国内相关部门大力支持下，医院仅用3个多月就顺利建成。相关医疗设备采购和运输也克服困难尽快运抵。中国援津医疗队及中国赴津抗疫医疗专家组都专程前往医院考察，对医务人员进行培训，提出许多建设性意见。

“中国援助增强了我们战胜疫情的信心。”尚东医院津方院长彼得·安尼斯利告诉记者，目前津巴布韦疫情形势日趋严峻，新医院有助于抗击疫情。“现在我们的医护人员信心很足，中国专家的宝贵经验功不可没。希望医院采用的‘中国标准’诊疗模式能为津其他医疗机构提供借鉴。”

据介绍，医院初期将作为新冠肺炎定点诊疗医院投入使用，在遵守当地法律法规基础上，按照中国医院的操作规范对新冠肺炎患者进行治疗。疫情结束后将视情改为其他类型的专科医院。中国驻津巴布韦大使郭少春表示，希望这家医院能成为中津两国在医药卫生领域合作的示范，帮助更多病患解除痛苦、恢复健康。

该医院的建成使用是中津合作抗疫的一个缩影。今年3月，中国企业仅用10天就完成新冠肺炎定点收治医院威尔金斯医院的升级改造。中国政府、企业等持续助力津方抗击疫情。津巴布韦总统姆南加古瓦对此表示由衷感谢，“疫情发生以来，国际社会的许多成员向津伸出援手，但持续帮助支持津政府和人民抗击疫情的国家只有中国，这体现了两国的高水平友谊和互信。”

（本报约翰内斯堡7月24日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月25日 03 版）