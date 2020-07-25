热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

津巴布韦首家“中国标准”新冠肺炎诊疗医院投入使用——

“中国援助增强了我们战胜疫情的信心”

本报驻南非记者  吕  强

2020年07月25日08:36 来源：人民网－人民日报

7月23日，津巴布韦首都哈拉雷市尚东医院正式开业。50张崭新的病床，采购自中国的呼吸机、监护仪等医疗设备一应俱全，医护人员正准备接收第一批病人。

尚东医院是津巴布韦首家采用“中国标准”的新冠肺炎诊疗医院，由3家在津中资民营企业与当地知名医疗集团“健康点”合作、投资300万美元建立。据该医院中方负责人李传宇介绍，在中国驻津大使馆和国内相关部门大力支持下，医院仅用3个多月就顺利建成。相关医疗设备采购和运输也克服困难尽快运抵。中国援津医疗队及中国赴津抗疫医疗专家组都专程前往医院考察，对医务人员进行培训，提出许多建设性意见。

“中国援助增强了我们战胜疫情的信心。”尚东医院津方院长彼得·安尼斯利告诉记者，目前津巴布韦疫情形势日趋严峻，新医院有助于抗击疫情。“现在我们的医护人员信心很足，中国专家的宝贵经验功不可没。希望医院采用的‘中国标准’诊疗模式能为津其他医疗机构提供借鉴。”

据介绍，医院初期将作为新冠肺炎定点诊疗医院投入使用，在遵守当地法律法规基础上，按照中国医院的操作规范对新冠肺炎患者进行治疗。疫情结束后将视情改为其他类型的专科医院。中国驻津巴布韦大使郭少春表示，希望这家医院能成为中津两国在医药卫生领域合作的示范，帮助更多病患解除痛苦、恢复健康。

该医院的建成使用是中津合作抗疫的一个缩影。今年3月，中国企业仅用10天就完成新冠肺炎定点收治医院威尔金斯医院的升级改造。中国政府、企业等持续助力津方抗击疫情。津巴布韦总统姆南加古瓦对此表示由衷感谢，“疫情发生以来，国际社会的许多成员向津伸出援手，但持续帮助支持津政府和人民抗击疫情的国家只有中国，这体现了两国的高水平友谊和互信。”

（本报约翰内斯堡7月24日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月25日 03 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn