近日，2020年联合国可持续发展高级别政治论坛发布政策建议报告，呼吁各国将推动清洁能源发展和电力互联互通纳入经济复苏计划，在联合国层面建立全球能源互联网工作机制，以清洁和绿色方式满足全球电力需求。亚洲开发银行能源部主任翟永平认为，“在能源转型尤其是电力转型方面，中国有丰富的理论和实践经验，并且在电力工程领域具有优势。中国积极推动可再生能源国际合作，有利于实现联合国2030年可持续发展目标”。各方携手同走绿色发展之路，实现可持续发展，将为共同建设美丽地球家园贡献一份力量。

“为非洲清洁能源发展提供了极大帮助”

中非共和国电力资源严重短缺，全国供电覆盖率仅8%，往往是天一黑，整个城市便陷入黑暗。2019年3月，由非洲开发银行出资、中国能建葛洲坝集团承建的博阿利水电站2号电站修复及厂房扩建项目开工，预计建成后新增发电能力10兆瓦，总发电量将提升50%。

为了尽快让更多中非民众用上电，中国和中非两国建设者一直坚守岗位。今年春节后，他们抓紧雨季前建设的最佳时机，日夜奋战在姆巴利河畔。一边积极应对新冠肺炎疫情，一边加紧施工保进度。项目监理莱昂纳尔表示，目前项目部人员无一人感染，工程已完成近80%。来自中非水利交通部的瓦伦丁·贝克斯表示：“我们对这个项目很满意，希望工程并网发电早日到来。”

从塞拉利昂的坡特洛科镇到赞比亚的西瓦安度，数十个类似博阿利水电站这样的中小规模水电站，已经取代了昂贵且高污染的化石能源发电项目，正助力非洲逐步实现清洁电力互联，实现区域经济和社会协调发展。

据统计，非洲的电力普及率仅为52%，超过一半非洲国家电力普及率不及50%，有6亿人口用不上电，占世界无电人口的一半以上。非盟基础设施与能源部主任阿代夫指出，非洲大陆水资源丰富，水电潜力大，“如果将发电侧和非洲南部、西部以及东部的负荷中心相连接，可以缓解非洲目前用电紧张和电价高昂的问题。非洲积极推动区域内和区域外能源开发合作，也可解决自身建设能力和资金不足困难”。

2018年，中非合作论坛北京峰会上提出中非合作“八大行动”，能源领域合作是中非合作重点之一。几内亚能源部部长西拉认为，实现可持续发展下电力的互联互通，使非洲自然资源、能源增值，是非洲国家需要紧抓的机遇。“在这个方面，中国为非洲清洁能源发展提供了极大帮助。”非洲电力公用事业协会秘书长泰拉表示，中国在金融、技术方面提供支持，并有效提高人力资本的利用效率，帮助本地工业得到进一步发展。

“在区域可再生能源发展中持续发挥引领作用”

遥望广袤的旁遮普平原，将吉拉姆河丰富的水能资源转变为清洁电能，是巴基斯坦人多年的梦想。

作为中巴经济走廊优先实施项目、丝路基金的首个投资项目，卡洛特水电站承载了巴基斯坦人民对用电便利和社会发展的期待。今年3月，卡洛特水电站建设工程完成进水塔全面封顶目标，为项目防洪度汛及下闸蓄水打下了坚实基础。预计明年12月底投入商业运营后，该电站每年能为巴基斯坦提供约32亿度的清洁电能，满足500万人用电需求，优化巴基斯坦能源结构。

2015年，中巴确定了以中巴经济走廊为中心，以瓜达尔港、能源、交通基础设施、产业合作为重点的“1+4”合作布局。如今，随着中企参与的中巴经济走廊光伏发电、风电和水电等可再生能源项目一一建成并网发电，巴基斯坦百姓已经过上了很少停电的日子。

“可再生能源特别是水电资源得到了充分的利用，也降低了区域内的供电成本。”翟永平表示，“中国在区域可再生能源发展中持续发挥引领作用，有效改善当地能源结构。”

“欧中合作是促进双方清洁能源转型的共赢之举”

走进位于巴黎中央商务区拉德芳斯的中广核欧洲能源公司全球远程监控及数据分析中心，两块巨幅液晶显示屏上，闪动着公司在欧洲各地16个项目的实时运行数据。工作人员正聚精会神，通过电脑远程监控并进行数据分析。

这是近年来中欧共促清洁能源发展、推进能源转型之路的一个缩影。中广核在法国投资的大容量漂浮式海上风机、三峡集团投资的德国梅尔海上风电项目等中国企业投资项目，已助力欧盟实现2020年可再生能源占总能源消费20％的目标，中欧企业还在非洲等第三方市场开展了卓有成效的清洁能源合作。

中欧合作另一亮点体现在新能源汽车市场的互补共赢。近年来，中国发展形成全球先进和完善的新能源汽车供应链，正成为欧洲新能源汽车建设的重要参与者。欧洲是仅次于中国的全球第二大新能源汽车市场，“欧洲绿色协议”制定的减排目标将进一步刺激新能源汽车市场增长。

法国巴黎第八大学地缘政治研究院主任弗里德里克·杜泽表示，欧盟和中国都坚定支持应对气候变化《巴黎协定》，是良好的合作伙伴。“中国在发展可再生能源领域具有自然条件、技术创新、资金支持等优势，欧中共促清洁能源开发和利用，顺应本国能源转型的要求，也对全球可持续发展有积极意义。”

2019年，中欧能源合作平台项目正式启动，中欧双方在清洁能源技术产业化、市场准入、电网并网、可再生能源使用等方面合作取得更多实质性成果。欧盟委员会能源总司能源政策司前司长梅根·理查兹撰文指出，欧盟与中国的能源合作重点是支持双方的清洁能源转型，为民众提供清洁、可持续的能源。“欧中能源合作平台将进一步支持双方能源合作、鼓励能源行业监管改革，欧中合作是促进双方清洁能源转型的共赢之举。”

（本报北京、约翰内斯堡、巴黎、曼谷7月24日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月25日 03 版）