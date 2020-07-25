“汇川的茄子熟了！”

走进贵州省遵义市汇川区的万亩茄子种植基地，农民们正忙着采摘。在“地无三里平”的贵州，整合资源打造这样的万亩坝区并非易事。

“有了这片坝区，不仅实现规模化种植，也让附近的村民增加了收入。”汇川区泗渡镇党委委员马凤说。

“今年收成不错！”菜农彭克容直起腰，笑脸盈盈，“只要我们踏实干，小康生活有奔头！”

“大家好就是真的好”

在遵义市播州区枫香镇花茂村，村民王治强经营的“红色之家”农家乐家喻户晓。2015年6月16日，就在这座小院里，习近平总书记和老乡们拉家常时指出，党中央的政策好不好，要看乡亲们是笑还是哭。

“这些年游客越来越多，日子越来越好。”王治强说，“平时我家客人多了，我就推荐他们去村里别人家，大家好就是真的好。”

青瓦片、白粉墙、坡屋顶，村居民宿错落有致，“乡愁小道”幽静蜿蜒……从昔日“荒茅田”到今朝“花茂村”，生活好不好，村民最知道。

村里篮球场旁，有间小超市，店主涂华琴正用手机观看反映当地发展变化的电视剧《花繁叶茂》。见有人来，她热情招呼，打开了话匣子。“以前主要是卖些日用品，一天也就赚个几十块钱。现在村民有钱了，吃的喝的用的都舍得买，我这小店也跟着沾光，生意好得很，家里去年把面包车换成了小轿车……”

齐心协力奔小康的，不止花茂村。

年纪轻轻，个子不高，说起话来稳稳当当，在赤水市见到杨昌芹时，这位“90后”苗族姑娘给人留下深刻印象。

杨昌芹是十三届全国人大代表。作为贵州省级非遗“赤水竹编”传承人，竹丝经过她的一双巧手编织，或成耕具，或成箱包。这门手艺，当地人只要愿意学，杨昌芹便免费教。凭着这份手艺，她开办竹艺公司，带领越来越多的苗乡妇女脱贫致富。

“新冠肺炎疫情防控中，我们公司没有让一个人失业，并且一直在研发新产品，生产也正常，大家都有活干。”杨昌芹说。

“好不容易学来的手艺免费教别人，会不会觉得亏？”

“不存在！”杨昌芹笑道，“当时给公司取名‘牵手’，就是希望大家靠着竹编手艺，手牵手一起奔小康。”

“靠生态旅游富起来”

从赤水市城区出发，车行一小时，山路十八弯，到了两河口镇黎明村。

夏日黔北，暑气正盛，群山环抱、翠竹掩映的黎明村却有一份清凉。不到11点，黎明村赤水大瀑布景区已是人来人往。

黎明村党支部书记王廷科很自豪，“这些年我们围绕赤水大瀑布发展旅游业，游客逐渐多了，村民们靠生态旅游富起来。”

倚山面水，交通不便，种粮少地，运竹无路，年轻人多半外出谋生，黎明村曾是赤水最穷的山村之一。“以前村里出行全靠走，没有能走车的路，住的都是土坯房。”“山上产的竹子、竹笋运不出去，赚不来钱。”村民们说。

穷则思变。2015年，村党支部带领村民集资80多万元，围绕大瀑布发展旅游项目；2017年，迎来贵州省农村“组组通”硬化路三年行动机遇，黎明村的路修到了村民家门口……到2019年，黎明村集体收入超过1300万元，人均年收入提高到1.6万余元。

“过去困难，得亏我们没有靠损害自然环境来赚钱，才有了今天旅游业的蓬勃发展。”王廷科说，“我们就是靠绿水青山奔小康！”

“实现了家门口就业”

分拣、码放、称重、搬运、装车……走进位于汇川区的遵义农产品产销对接智慧服务中心，工作人员正忙着处理各色生鲜食品。服务中心二层的大屏幕上，每天从哪家合作社收购了多少蔬菜，哪些单位需要什么品种的农产品，冷链配送车配送到什么位置，一目了然。

“过去农产品销路不好，农民积极性受挫，区里机关食堂还要从外地进菜。”遵义汇川农投公司董事长冉义斌说，2018年，汇川区成立产销对接智慧服务中心，对区内单位分散采购的大宗食材统一摸底，通过大数据分析精准对接农业合作社和农户，集中采购配送。

目前，服务中心有配送车辆35台，日均配送食材约70吨，实现38个贫困村定点采购，承担全区170余所中小学校及部分机关、企业食堂约9万人的食材配送任务。“这是项大工程。”冉义斌说，既打通了农产品产销渠道，也为当地村民创造了就业岗位。

“目前我们中心176名配送员几乎全部是本地农民，其中83人来自3公里外的汇川易地扶贫搬迁点学堂堡社区。”服务中心工作人员陈友红向记者介绍，“在这里工作，实现了家门口就业。”

“以前在家种稻谷、辣椒，看天吃饭，收成不行。现在风不吹日不晒，每月有2000多元的稳定收入。”易地搬迁贫困户黎安元，现在是服务中心的搬运工，“大家每天一起干活，互帮互助，感受到了家的温暖。”

“大女儿小学四年级，小女儿还在上托管班，到外地打工我还舍不下。现在就在家门口工作，虽然没有在外打工赚得多，但总得有取舍嘛！”服务中心的分拣区里，干练的女工王永码放着新收来的茄子，“以前在广东打工，一年没几天待在家。现在好了，每天都能陪伴父母、照看孩子，幸福感强了。”

《 人民日报 》（ 2020年07月25日 02 版）