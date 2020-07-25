新华社南京7月24日电 全面建成小康社会补短板暨农村人居环境整治工作推进现场会24日在江苏徐州召开。中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席并讲话。他强调，要认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，按照党中央、国务院决策部署，加快补上农村基础设施和公共服务短板，扎实开展农村人居环境整治，确保农村同步全面建成小康社会。

胡春华指出，今年是全面建成小康社会实现之年，“三农”领域短板必须如期补上。各地要对照各自全面小康定性定量指标，有针对性地强化政策举措、加大工作力度，按时保质完成补短板任务。要坚决完成农村人居环境整治三年行动目标任务，因地制宜加大农村厕所革命和生活污水治理推进力度，做到一体化建设维护、一体化治理，把质量放在突出重要位置，确保建一个成一个。要深入开展农村爱国卫生运动，加快农村垃圾治理和健康乡村建设，提升农村人居环境和卫生健康水平。

胡春华强调，明年“三农”工作重心将全面转向乡村振兴，要对标国家现代化目标认真谋划推进农业农村现代化的任务举措，抓紧研究制定分类推进乡村振兴实施方案。要全面加强耕地保护，坚决遏制耕地非农化行为，防止耕地过度“非食物化”。要坚持不懈抓好粮食和生猪生产，扎实做好农业防灾救灾工作。

《 人民日报 》（ 2020年07月25日 02 版）