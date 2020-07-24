三部门发文：做好庆祝2020年中国医师节有关工作

人民网北京7月24日电 （记者崔元苑）8月19日是第3个中国医师节，今日，国家卫生健康委员会办公厅、国家中医药管理局办公室、中央军委后勤保障部卫生局联合发布《关于做好庆祝2020年中国医师节有关工作的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》明确，今年医师节的主题是“弘扬抗疫精神，护佑人民健康”。

《通知》指出，在新冠肺炎疫情防控中，广大医务工作者白衣执甲、逆行出征，全国疫情防控工作取得重大战略成果，组织开展今年的中国医师节活动具有重要意义。

为进一步弘扬抗疫精神，彰显医务工作者护佑人民健康的职责使命，传递党和国家对医务工作者的关心关爱，营造全社会尊医重卫的良好氛围，《通知》要求：

一、弘扬抗疫精神，奋力夺取抗击疫情的决定性胜利

新冠肺炎疫情发生以来，以医师为代表的广大医务工作者坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署，坚持人民至上、生命至上，英勇无畏、义无反顾冲在疫情防控第一线，同时间赛跑，与病魔较量，筑起护佑人民健康的钢铁长城，孕育了伟大的抗疫精神，全国上下深受感动和鼓舞。各级卫生健康部门（含中医药管理部门、军队卫生部门，下同）和各级各类医疗卫生机构要大力弘扬抗疫精神，毫不松懈地抓紧抓实各项防控措施，不断巩固和拓展防控成果，进一步激励广大医务工作者慎终如始、再接再厉，保持连续作战的优良作风，直至夺取抗击疫情的决定性胜利。

二、加强待遇保障，切实关心关爱医务工作者

医务工作者是战胜疫情的中坚力量，是建设健康中国、推动卫生健康事业改革发展的主力军，要从各方面提供支持保障。各级卫生健康部门和各级各类医疗卫生机构要认真贯彻落实党中央、国务院关于加强医务工作者待遇保障的决策部署，主动关心关爱医务工作者，采取有力举措提高保障他们的薪酬待遇、发展空间、执业环境和社会地位，为他们安心工作创造有利条件。要在节日期间组织看望慰问一线医务工作者，要特别关心因抗击疫情牺牲、感染的医务工作者及其家属，想方设法解决他们的实际困难，送去党和政府的关怀和温暖。

三、广泛宣传倡导，营造尊医重卫良好氛围

在抗击疫情中，涌现出一大批感人肺腑、催人奋进的先进集体和先进医务工作者。各级卫生健康部门和各级各类医疗卫生机构要根据实际情况进行表扬奖励，主动联系新闻媒体进行宣传报道，激励广大医务工作者以先进典型为榜样，秉承医者仁心、强化使命担当，继续当好守护人民健康的忠诚卫士。要广泛动员社会各界参与节日活动，树立尊重医生就是尊重生命的理念，倡导科学的生命观、健康观，不断增进全社会对医务工作者和卫生健康工作的理解认同，持续营造尊医重卫的良好氛围。