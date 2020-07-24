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北京连续18天无新增报告确诊病例 在院患者降至65例

2020年07月24日09:19 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京7月24日电 7月23日0时至24时，北京市无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者，治愈出院病例14例；无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

　　6月11日0时至7月23日24时，累计报告本地确诊病例335例，在院65例，治愈出院270例。尚在观察的无症状感染者7例；无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

　　全市已连续18天无新增报告确诊病例，具体为平谷区自有疫情以来无报告病例、延庆区182天、怀柔区168天、顺义区166天、密云区163天、石景山区39天、门头沟区38天、房山区38天、东城区37天、通州区33天、朝阳区32天、西城区31天、海淀区28天、昌平区28天、大兴区23天、丰台区18天。全市所有街乡均为低风险地区。

(责编：许晓华、李轶群)


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