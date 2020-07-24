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机器人干“杂活” 东京一家新冠疗养酒店正式启用

2020年07月24日08:45 来源：中国新闻网

中新网7月23日电 据日本富士电视台报道，23日，一家日本东京都政府为新冠轻症和无症状患者提供的疗养酒店正式启用。

据报道，这家疗养酒店位于东京都江东区，东京都政府将该酒店的299个房间全部租下，用于接收感染新冠病毒的轻症及无症状患者。

这家酒店还在对接感染者和房间打扫方面投入了机器人“员工”，以降低酒店服务人员的感染风险。

另据日本放送协会(NHK)此前的报道，除新启用的这家酒店外，目前东京都政府还租用了2家酒店用作轻症等患者的疗养，一家位于东京都八王子市，最大容纳人数为100人，另外一家位于东京都丰岛区，最大容纳人数为110人。

近日，日本疫情出现反弹，首都东京最为严重，目前东京累计确诊病例已增至10420例。东京都知事小池百合在22日表示，将确保2000个房间，以供感染新冠病毒的轻症和无症状患者进行疗养。

(责编：许心怡、崔元苑)


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