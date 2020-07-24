在美华人携手抗疫 共克时艰

图为6月19日在旧金山的美国电视频道KTSF 26台播出的蔡文耀（左）的专访画面。

（受访者供图）

疫情持续扩散对美国民众的正常生活产生影响，也严重冲击了在美华人的工作和生活。在疫情阴霾的持续笼罩之下，在美各行业华人携手同心，共渡难关。

美国约翰斯·霍普金斯大学7月22日发布的新冠肺炎疫情最新统计数据显示，全球累计新冠肺炎确诊病例超过1500万例。截至美东时间22日下午5时34分，全美累计达3941741例新冠肺炎确诊病例，死亡人数达142756人。较7月21日晚，确诊病例新增约5万例。

各大企业为应对新冠肺炎疫情带来的损失选择裁员措施，使得不少底层民众陷入更为艰难的生存困境。美国著名连锁百货公司梅西早在3月就遣散了3900名员工。同为百货业巨擘的杰西潘尼也在5月宣布裁减1000个职位。

受疫情重创的航空业也掀起“裁员潮”。达美航空早些时候公布有1.7万名雇员接受自愿离职或提前退休的安排，美国航空也通知其2.5万名雇员可能面临裁员或停薪留职。

困难重重 复苏缓慢

美国劳工部于当地时间7月14日公布了6月美国消费者价格指数，虽然各类数据有所好转，环比略微上涨，但还是显现出疲软的趋势，民众消费能力的下降带来了经济趋势的下滑。比起当地人，在美华人群体对疫情保持着更为谨慎的态度。

蔡文耀是美国标普五百强的一家金融财经公司副总裁兼资深理财顾问。“我公司的办公室大概是3月中关闭，为了保证客户跟员工的安全，也要照顾不同地区的不同政策，所以现在还不能开门见客。”他向本报介绍道。

“美国当前确诊人数仍然处于上升趋势，各地群众仍然心存疑虑，衣食住行经济复苏缓慢，只能在家透过网络电话与客户联系，有所不便。”作为一名资深理财顾问，他表示，美国股票市场也波动很大，对客户的财务构成压力，担心疫情下民众消费能力会受到影响。

美国劳工部于7月16日公布数据，美国上周首次申请失业救济人数为130万人，连续第17周高于百万，累计失业人数已经超过5000万。

“目前很多知名的纽约艺术团关门，破产，演员面临失业。”纽约华星艺术团团长梁冠军介绍道。

自3月19日美国加州州长加文·纽瑟姆宣布“居家令”后，餐饮业屡屡遭受打击。在美经营餐饮行业的梁先生向我们表示，日益加重的疫情可能是压死餐饮行业经营者的最后一根稻草。

团结一致 共渡难关

美国加州13日宣布，由于这个美国第一人口大州的新冠肺炎确诊病例近期持续激增，即日起扩大“封城”范围，关闭全州餐馆、博物馆等室内经营场地以及过半数县的健身房、教堂、理发店。对此，在加州从事餐饮行业的梁先生表示，这次的疫情为餐饮业屡屡带来重创，复工举步维艰。

“我们坚持为员工支付工资，并定期在线上召开员工会议，但营业一再推迟，目前已经入不敷出，难以维持。除此之外，我们花费了大量资金用于支付房租和消毒用品，近几个月以来一直处于亏损状态。”梁先生无奈地说。

美国国家餐饮协会的数据统计显示，在过去3个月，美国餐饮行业承受了至少2250亿美元的损失，同时失去了500万至700万个工作岗位。

“疫情目前对我们的影响非常大，如果持续亏损我可能会面临破产。我有两家餐馆，50多名员工，这些人的去留是一个很大的问题。在疫情持续加重的情况下，我们不得不停止购入食材，以免造成更大损失。美国政府对我们提供了一些补助，每个人都能领取到一部分救济金。”梁先生说。

“政府对许多大企业以及小商业都有补助政策。希望在未来几个月能减少裁员，度过这个疫情以后慢慢再开放。”蔡文耀介绍道。

在疫情暴发后，梁先生餐馆的员工主动要求降薪，希望能够陪伴餐馆共渡难关，这给了梁先生很大鼓励。在疫情期间，梁先生与餐厅员工还一起前往当地的养老院、福利院发放口罩，消毒液等防护物资，宣传防护知识，他认为“团结互助，是共同度过疫情的关键”。

互助互利 寻求突围

为了打破“零收入”局面，梁先生的餐馆目前主要经营外卖业务，现每日平均送出外卖20到30份不等，主要通过电话、微信进行订购，订购顾客1/3是华人学生。

“在配送外卖时，我们依照卫生标准，佩戴口罩、手套，严格包装，减少接触，并随时进行消毒，让消费者放心。订购我们餐品的很多都是老顾客，这也给了我们很大的安慰。”梁先生表示感激。

为了更好地开展外卖服务，梁先生改进菜品样式，并选购更高标准的餐盒，赢得了一致好评。

“疫情让我有了更多机会发掘新菜品，更好地反思以往的商业运营模式和为以后做发展规划，也不能说完全没有收获。我对于自己和员工都很有信心，相信我们能够挺过这段艰难时期。”梁先生表示。

艺术的真正意义在于使人幸福,使人得到鼓舞和力量，疫情期间虽然艺术团的演出活动被迫暂停，“但我们计划将一些活动视频通过网络发出，继续传播力量，让艺术团一些活动能够持续”。梁冠军表示。面对未来，虽然一切未知，但华星艺术团聚是一团火，散是满天星，通过网络，这种精神的力量得以继续传播，激励着疫情中的华人们坚持不懈，奋勇前进。

蔡文耀于6月19日接受了旧金山美国电视频道KTSF 26台的专访，谈到疫情对经济民生的影响，并提出个人理财应对建议，帮助在美华人渡过难关。“在美华人在这次疫情以后，需要更加团结，共同行动，帮助华商经济早日恢复。”蔡文耀表达了他的期望。