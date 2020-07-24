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青春有我，当好“尖兵”

李思辉

2020年07月24日08:22 来源：人民网－人民日报

【人物】四川省南充市核酸检测员侯英

【故事】鸡脚、螃蟹、对虾……这不是菜单，而是一份检验样本清单。最近，四川省南充市的22岁核酸检测员侯英检测最多的，是来自各大海鲜市场、农贸市场的食材样本。侯英毕业于成都医学院医学检验技术专业，参加工作两年来，一直在南充一家医学实验室工作。今年5月下旬，该实验室被指定为新冠病毒核酸检验机构，工作任务更重，专业要求更高，让这个22岁的姑娘不断成长。她说，“感觉到社会责任落到我肩上，我要扛起来”。

【点评】

穿上三层防护服、每天工作超过10个小时……从侯英青春的脸庞上、流下的汗水中，能看到勤奋、敬业和认真，更有“勇扛社会责任”的精气神。这个年轻姑娘坚守岗位、不辞辛苦的付出，是千千万万“90后”“00后”勇敢迎战新冠肺炎疫情、毅然扛起防疫责任的缩影。

从“穿上防护服，我就不是个孩子了”的“00后”护士刘家怡，到“一部手机，一辆自行车，骑行四天三夜，辗转300多公里奔赴武汉”的“95后”女孩甘如意；从“我是大学生，我也要去雷神山帮忙”的韩伟民，到勇扛社会责任的核酸检测员侯英……青年一代英勇无畏、勇挑重担，成为疫情防控中的新生力量。

有人感叹，抗击疫情斗争让一群孩子瞬间长大了。其实，不是他们瞬间长大了，而是早已生根于内心深处的家国情怀被激发了出来。在潜移默化中，很多年轻人心中为国担当的精神种子一直在默默生长。从他们身上，人们看到了蓬勃向上的青春朝气，看到了战胜艰险的有生力量。

志不求易者成，事不避难者进。在这场抗击新冠肺炎疫情的严峻斗争中，很多年轻人经受了磨练、收获了成长，拥有了非常宝贵的人生经历。可以说，艰辛与磨砺是成长最好的催化剂，这笔人生财富让勇敢者更坚毅，让担当者更有为。无论在抗击疫情的一线，还是在防汛抗洪的一线、脱贫攻坚的一线，广大青年用理想信念和实际行动，让自己挺立在祖国大地上，让经过淬炼的青春更闪耀、让未来的道路更宽广。

侯英给自己的一个定位是，“新冠病毒核酸检验一线的一个小尖兵”。只要敢于在艰苦奋斗中砥砺意志品质、善于在实践中增长工作本领，青年一代就一定能成为各行各业的“尖兵”，不断绽放绚丽的青春之花。

【网言网语】

这是青春的样子，也是最好的年华，加油。

——@风铃声  

他们虽然偶尔会自我调侃，但更有专业精神，向上吧年轻人。

——@图图的说

《 人民日报 》（ 2020年07月24日 05 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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