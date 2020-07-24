弘扬企业家精神 勇当生力军

习近平总书记在企业家座谈会上指出：“企业家要带领企业战胜当前的困难，走向更辉煌的未来，就要在爱国、创新、诚信、社会责任和国际视野等方面不断提升自己，努力成为新时代构建新发展格局、建设现代化经济体系、推动高质量发展的生力军。”

连日来，习近平总书记的重要讲话在企业界引发热烈反响，大家纷纷表示，总书记的重要讲话鼓舞人心、催人奋进，为广大市场主体攻坚克难、实现更大发展注入强大动力，一定要坚定信心、迎难而上，更好弘扬企业家精神，勇当生力军，为扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务发挥更大作用。

主动为国担当、为国分忧，积极承担社会责任

习近平总书记指出，“企业营销无国界，企业家有祖国”“优秀企业家必须对国家、对民族怀有崇高使命感和强烈责任感，把企业发展同国家繁荣、民族兴盛、人民幸福紧密结合在一起，主动为国担当、为国分忧”。

“习近平总书记的重要讲话振奋人心，是对企业家的亲切关怀、支持和鞭策。”中国平安董事长马明哲表示，中国平安将继续深化“金融+科技”战略，进一步发挥综合金融和科技赋能的优势，不断优化金融资源配置，持续为中小企业提供普惠贷款服务，支持中小企业复工复产，全面助力实体经济发展；也将一如既往地践行企业社会责任，聚焦产业、健康、教育领域开展“三村工程”，助力脱贫攻坚和乡村振兴。

“国家好，民族好，企业才会好。”蓝箭航天空间科技股份有限公司首席执行官张昌武说，我国航天事业从无到有、从小到大，离不开党中央的坚强领导，离不开几代航天人的爱国奉献和执着攻关，我们将强化担当作为，传承航天精神，为建设航天强国继续不懈奋斗。

“作为企业家，我们增强爱国情怀最重要的就是要办好一流企业。”牧原食品股份有限公司董事长秦英林说，为了保障“菜篮子”有效供给，去年以来公司积极扩大生猪养殖规模，扛稳社会责任，为稳产保供贡献力量。

到去年底，我国已有市场主体1.23亿户，这些市场主体是我国经济活动的主要参与者、就业机会的主要提供者、技术进步的主要推动者。

“总书记的重要讲话让我更加深切认识到，越是困难时候企业越要为国分忧，积极承担社会责任。”百度董事长兼首席执行官李彦宏说，公司将继续发挥平台型科技企业的“火车头”作用，帮助生态链上的中小企业发展，培养更多的人工智能人才，让他们端稳“金饭碗”。

“企业家要做诚信守法的表率，这是我们义不容辞的责任。”作为一名全国先进个体工商户，广西河池市金城江区庄园西苑酒楼总经理罗红莉说，“诚信经营是企业的立身之本，我们要为社会做榜样，多吸纳贫困群众就业，为打赢脱贫攻坚战尽一份力。”

“企业家为国担当，当下一件重要的事就是努力稳岗。”河南富春建设工程有限公司党支部书记黄久生表示，今年以来公司通过“接到家门口，送到岗门口”，累计帮助近10万农民工顺利返岗复工。厦临公司副董事长李勇说，企业积极践行东西扶贫协作，目前在甘肃临夏回族自治州投资11家公司，运行项目30个，带动1037名贫困群众实现家门口就业。

做创新发展的探索者、组织者、引领者

创新是引领发展的第一动力。习近平总书记指出，“企业家创新活动是推动企业创新发展的关键”“大疫当前，百业艰难，但危中有机，唯创新者胜。企业家要做创新发展的探索者、组织者、引领者”。

“习近平总书记的重要讲话为我们迈向高质量发展指明了方向。”中联重科董事长詹纯新说，加快向高效绿色数字化转型，赋能企业向高端化发展，必须坚定创新发展，加速向智能化、数字化装备制造转型，在新一轮产业变革中抓住先机。

“习近平总书记的重要讲话坚定了我们不断创新的信心。”比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福说，下一步将通过应用新能源汽车和轨道交通全产业链核心技术，为全球城市治理贡献更大力量。盛瑞传动董事长刘祥伍表示，努力成为强大的创新主体，公司将继续通过创新擦亮民族汽车自动变速器品牌，提升产业核心竞争力。

“作为一家清洁能源企业，我们实施创新驱动责无旁贷。”中国三峡集团董事长雷鸣山表示，集团已将核心技术牢牢掌握在自己手中，下一步将奋力实现清洁能源和长江生态环保“两翼齐飞”，创建具有全球竞争力的世界一流示范企业。

“国有企业要主动作为，积极发挥龙头带动作用，不断推动企业技术创新、市场创新。”贵州磷化（集团）有限责任公司董事长何光亮说，为实现绿色发展，公司加大技术研发和人力资本投入，率先实行“以渣定产”，力争磷石膏堆存量实现零增长，加快迈向高质量发展。

“越是生产经营困难，越要依靠创新闯出新路。”南京新润食品集团董事长申新军说，今年以来公司努力危中寻机，拿出利润的5%用于开发新产品，扩大产品线上销售，上半年销售额同比增长了20%。

“习近平总书记的重要讲话，为我们加快创新注入了强大的思想动力。”扬子江药业集团董事长徐镜人说，公司将扩大产学研合作，推进创新药研发进度，同时布局大健康产业，更好满足人民群众健康需求。

“唯有创新，才能迎难而上。”山东省港口集团董事长霍高原说，公司聚力打造国际领先的智慧绿色港、产城融合港、邮轮文旅港，努力成为推动经济高质量发展的生力军。

立足中国，放眼世界，在更高水平开放中实现更好发展

习近平总书记指出，企业家要立足中国，放眼世界，提高把握国际市场动向和需求特点的能力，提高把握国际规则能力，提高国际市场开拓能力，提高防范国际市场风险能力，带动企业在更高水平的对外开放中实现更好发展，促进国内国际双循环。

“习近平总书记的重要讲话高屋建瓴，为企业国际化发展提供了根本遵循。”在会场聆听了总书记的重要讲话后，中化集团董事长宁高宁表示，中化集团将不断提升利用国际国内两个市场、两种资源的能力，把更多中国研发生产的产品销往世界，同时推进现代农业服务平台在国内的落地，更好提升我国农业效率。

“有大胸怀大视野，企业才能实现更好发展。”广西柳工集团董事长曾光安说，下一步将聚焦“全面国际化、全面智能化、全面解决方案”，持续精耕“一带一路”沿线的海外营销和服务布局，全面提升柳工全球运营和竞争能力。

“习近平总书记的重要讲话，为我们完善产业链供应链指明了方向。”中国铁建重工集团董事长刘飞香说，接下来要发挥产业龙头带动作用，进一步加强全球产业链、供应链的协同合作，推动“大国重器”走出国门。浙江华友钴业股份有限公司董事长陈雪华说，要进一步提高把握国际市场动向和需求特点的能力，将疫情造成的矿资源市场缺口转化成在国际产业链中的机遇。

“企业要不断提高国际市场开拓能力。”中国机械工业集团有限公司董事长张晓仑说，国机集团将发挥好中国机械行业装备“走出去”主力军的作用，积极拓展国际市场新蓝海。南通新帝克公司董事长马海燕说，下一步将立足国内市场，开拓国际市场，充分挖掘单丝在医疗器材、体育休闲、汽车装饰、现代农业等领域的应用潜力。

危机育新机，变局开新局。广大企业家表示，要大力弘扬企业家精神，努力战胜当前困难，在我国社会主义现代化进程中贡献新的更大力量。

（本报记者顾仲阳、庞革平、何勇、马跃峰、申琳、方敏、王沛、赵永新、余建斌、朱隽、王君平、李心萍、申少铁、丁怡婷、葛孟超、喻思南、齐志明、常钦、苏滨）

《 人民日报 》（ 2020年07月24日 02 版）