传承红色基因 凝聚磅礴力量

突如其来的新冠肺炎疫情，对人民的生命安全和身体健康构成严重威胁，对经济社会发展构成严重挑战。面对疫情，全国人民团结一心、众志成城，彰显热爱生命、守卫家园、和祖国命运紧紧维系在一起的巨大力量。在这场前所未有的抗疫斗争中，广大人民群众以顽强的意志、不屈的精神和大爱无疆、守望相助的美好人性，书写出一部将生命融汇于国家命运之中的爱国主义鸿篇巨制。

爱国主义是中华民族的民族心、民族魂。党的十八大以来，习近平总书记以恢弘视野和战略思维，就加强爱国主义教育作出系列重大部署，提出系列重要论述，推动爱国主义教育取得显著成效。《新时代爱国主义教育实施纲要》（以下简称《纲要》）通篇贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于加强爱国主义教育的重要论述精神，对新时代深化爱国主义教育作出战略擘画、进行全面部署，标志着我们党对爱国主义教育的规律性认识达到了新高度，对于引导全体人民弘扬伟大的爱国主义精神，为实现中华民族伟大复兴中国梦不懈奋斗，具有十分重要的现实意义和深远的历史意义。湖南是伟人故里、将帅之乡、红色热土，认真贯彻习近平总书记作出的“把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”重要指示精神，以学习贯彻《纲要》为契机，凸显红色资源富集的地缘优势，坚持守正创新、系统推进，激发广大党员干部的爱国情、报国志，为奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利凝聚磅礴力量，为全面建成小康社会、建设富饶美丽幸福新湖南提供强大精神动力。

夯实教育载体，激活红色记忆。红色资源遍布三湘四水，湖南拥有不可移动革命文物2300余处、各种可移动革命文物40余万件（套）、各类爱教基地480余处，其中全国爱国主义教育示范基地29处，位居全国第一方阵。要坚持点面结合、多措并举，强化建设、管理和利用，使之成为广大干部群众学习革命精神、感悟家国情怀、提升个人境界、激发报国斗志的红色课堂。加强场馆建设，开展革命文物、文献档案史料、口述资料调查征集等工作，推进水口山工人运动纪念馆建设和罗荣桓故居纪念馆等重点场馆修缮改造，全力以赴抓好长征国家文化公园湖南段建设，推动各级各类爱教基地维修保护持续加强、环境面貌持续改善、教育功能持续强化。创新展陈方式，严把展陈内容、讲解词等导向关史实关，坚决杜绝戏说历史、杜撰历史等问题，同时凸显时代特色和文化内涵，综合运用多种形式，采取“声、光、电”等高科技手段，打造主题突出、导向鲜明、内涵丰富的精品陈列，不断强化爱国主义教育功能，彰显爱国主义教育魅力。精心组织活动，坚持“请进来”和“走出去”相结合，充分利用今年是决胜之年、决战之年的新形势，围绕党的生日、抗战胜利纪念日、国庆节、国家公祭日等重要时间节点和重大庆祝活动，广泛开展缅怀祭扫、升国旗仪式、入党入团入队仪式和重温誓词、成人仪式等宣传教育，策划推出冬令营、夏令营、体验营、特色研学项目等丰富多彩的活动，将其打造成激活红色记忆、弘扬革命精神、传承红色基因的重要场所和“亮丽风景线”。

讲好红色故事，激发爱国热情。进入新时代，爱国主义教育既要“守正”也要“创新”。“守正”才能心中有谱、脚底有根，“创新”才能春风化雨、润物无声。去年以来，我们创新开展“潇湘红色故事汇”宣讲活动，累计宣讲200余场次，100余万人现场观看，使红色主旋律故事产生“现象级”效果。要总结成功经验，进一步丰富宣传宣讲工作矩阵，把“我们想讲的”变成“受众想听的”，把“受众想听的”融进“我们想讲的”，使爱国主义教育更加深入人心。围绕“讲什么”，以湖湘儿女投身中国革命、建设和改革发展伟大实践为基础，突出时代性和现场感，广泛征集抗击新冠肺炎疫情的故事素材，着力讲好以习近平同志为核心的党中央运筹帷幄、精准指挥部署的抗疫故事，讲好全国各地相互支持、协同作战的感人故事，讲好广大医务人员无私奉献、敢于胜利的英勇故事，讲好全省人民众志成城、团结奋战的动人故事，并将其打造成内容丰富、形式鲜活的思政理论课、文艺作品和展品陈列，为广大干部群众铭记初心使命、锻造爱国主义硬核力量提供充足养料。围绕“谁来讲”，充分调动社会各界人士的爱国热情和社会担当，发挥抗击新冠肺炎疫情英雄模范人物的示范引领作用，加强思想政治理论课教师队伍建设，常态化培养一批政治过硬、素质过硬的爱国主义教育基地队伍，让有信仰的人讲信仰、有爱国情怀的人讲爱国，从不同角度展现广大干部群众培养爱国之情、砥砺强国之志、实践报国之行的先进事迹，用榜样的力量感召人、影响人。围绕“怎么讲”，统筹理论舆论、文化文明，统筹内宣外宣、网上网下，精心设计呈现方式，在形式展现、场景布置、话语风格、技术应用等方面精雕细刻、精益求精，围绕人民群众特别是青少年普遍关心的热点问题，开展生动化、对象化宣传宣讲，用通俗语言、大众表达解读观点理念，用鲜活事例、翔实数据阐释生动实践，达到在“解谜”“解渴”中增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的效果，使爱党、爱国、爱社会主义成为人们的坚定信念和自觉行动。

挖掘精神内涵，激荡奋进力量。爱国主义是我们民族精神的核心，是中华民族团结奋斗、自强不息的精神纽带。要挖掘好研究好阐释好爱国主义所蕴含的丰富精神和厚重内涵，给人以情感上的滋养、思想上的启迪、道德上的教育和价值上的引领，激励人们把爱国情、报国志融入统筹抓好疫情防控和经济社会发展的具体实践中。推出研究成果，组织精干力量，拓展研究领域，深入挖掘以毛泽东、刘少奇等为代表的湘籍老一辈无产阶级革命家的深邃思想、崇高风范和高尚品德，深入挖掘当年湘籍革命先辈“明目张胆正式成立一个中国共产党”等的非凡壮举，深入挖掘秋收起义、通道转兵等重要历史时刻彰显的意义，深入挖掘全民抗战时期三湘大地涌现的伟大抗战精神，深入挖掘湖南和平解放的不平凡历程，深入挖掘新中国成立后先进人物积极投身社会主义建设事业的感人事迹和崇高精神，构建与新时代爱国主义教育要求相适应的理论体系和话语体系。做好结合文章，湖南具有深厚的爱国主义传统，高昂的爱国主义精神激励了一代又一代湖湘儿女锐意进取、奋发图强，要引导人们认真汲取以湖湘文化为代表的中华优秀传统文化的思想精华和道德精髓，加深对在党和人民伟大斗争中孕育的革命文化和社会主义先进文化的理解、认识，自觉培育和弘扬“心忧天下”的家国情怀、“敢为人先”的非凡胆识、“经世致用”的卓越智慧、“坚韧不拔”的顽强意志，树立和坚持正确的历史观、民族观、国家观、文化观。推进转化实践，系统整理和归纳三湘大地爱国主义精神所承载的重大事件、重要人物、重头故事，推动融入演艺、影视、出版、旅游等多种业态，推出一批集历史记忆、现实承载、地域特色于一体的文化符号和文化产品，唤起人们内心深处的感动，让爱国暖风激荡在三湘大地。

“当世界向你微笑，我就在你的泪光里……晨曦中你拔地而起，我就在你的形象里。”这是一曲隽永的《共和国之恋》，是回响在中华大地的主旋律。新冠肺炎疫情发生以来，三湘大地上下一心、众志成城，奏响了一曲无私奉献、英勇奋战、和衷共济、敢于胜利的英雄壮歌，这是爱国主义精神在湖南抗击新冠肺炎疫情斗争中的集中体现。我们要大力弘扬全省上下在抗击新冠肺炎疫情中锤炼的丰厚精神，使之成为7300万湖南人民走好新时代的长征路，决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的持久精神动力。

（作者为湖南省委常委、宣传部部长）

《 人民日报 》（ 2020年07月24日 11 版）