全面建成小康社会取得决定性进展 决战决胜实现目标必须加快补短板

小康社会自古以来就是中国人民孜孜以求的美好理想。全面建成小康社会，是我们党向人民、向历史作出的庄严承诺，是“两个一百年”奋斗目标的第一个百年奋斗目标，是实现中华民族伟大复兴中国梦的关键一步。党的十九大明确，到建党一百年时建成经济更加发展、民主更加健全、科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加殷实的小康社会。目前，我国全面建成小康社会取得决定性进展和历史性成就，已经进入决战决胜阶段。我们要聚焦短板弱项，提高发展质量，确保全面建成小康社会得到人民认可、经得起历史检验。

一、不懈奋斗，全面建成小康社会目标已经基本实现

改革开放以来，小康目标内涵不断丰富，小康社会建设持续加强。特别是党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国各族人民齐心协力，砥砺奋进，经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设全面推进，为实现全面建成小康社会目标奠定了坚实基础。

一是经济实力大幅跃升。这是全面建成小康社会的强大物质基础。面对严峻复杂的国内外环境，各地区各部门认真贯彻落实党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化改革开放，推动我国经济稳健前行。2019年，我国国内生产总值990865亿元，按年平均汇率折算达到14.4万亿美元，稳居世界第二位；人均国内生产总值达到10276美元，稳居上中等收入国家行列，与高收入国家差距进一步缩小。社会生产力水平进一步增强，粮食总产量连续5年稳定在6.5亿吨以上，制造业增加值连续10年居世界首位。2013—2019年，我国对世界经济增长年均贡献率接近30%，成为带动世界经济增长的火车头。

二是经济结构逐步优化。这是全面建成小康社会的基本要求。全国上下坚定不移贯彻新发展理念，大力转方式、调结构、促转型，稳步推进新型城镇化和乡村振兴，促进区域协调发展，经济结构调整和转型升级呈现新面貌。超大规模市场优势显现。2019年，社会消费品零售总额首次突破40万亿元，达到41.2万亿元。2013—2019年，最终消费支出对经济增长年均贡献率为60.5%。产业结构优化升级。2019年，规模以上高技术产业增加值占比为14.4%，比2012年提高5.0个百分点；服务业增加值占国内生产总值比重为53.9%，提高8.4个百分点。城乡区域协调发展呈现新格局。东中西和东北“四大板块”联动发展，京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等重大区域协调发展战略加快落实。2019年末，常住人口城镇化率升至60.60%。

三是基础设施日益完善。这是全面建成小康社会的有力支撑。各地区各部门持续加大惠民生增后劲的基础设施建设力度，我国基础设施规模继续扩大，技术水平不断提升，综合效益持续显现。交通建设突飞猛进。2019年末，高速铁路营业里程突破3.5万公里，占全球高铁里程2/3以上；高速公路里程达15.0万公里，比2012年末增长55.5%。通信水平全面提升，全球最大的移动宽带网基本建成。2019年末，固定互联网宽带接入用户44928万户，比2012年末增长1.6倍；全年移动互联网用户接入流量1220亿GB。能源水利基础保障作用增强。2019年，能源生产总量比2012年增长13.1%，农田有效灌溉面积超过10亿亩。

四是民主法治建设不断加强。这是全面建成小康社会的制度保障。党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的制度建设全面加强。坚持党总揽全局、协调各方，加强党的全面领导，坚持全面从严治党，科学执政、民主执政、依法执政水平明显提高。截至2019年底，中国共产党党员总数达到9191.4万名，党的基层组织共468.1万个。人民群众通过人民代表大会行使国家权力制度不断完善，社会主义协商民主优越性充分发挥，爱国统一战线更加巩固。科学立法、严格执法、公正司法、全民守法深入推进，宪法得到全面贯彻实施，十三届全国人大三次会议表决通过了《民法典》。

五是创新引领作用凸显。这是全面建成小康社会的内在动力。全国上下大力实施创新驱动发展战略，培育壮大新动能，加快发展新经济，大力发展教育，为全面建成小康社会提供了不竭动力。研发投入持续扩大。2019年，我国研究与试验发展（R&D）经费支出比2012年增长1.1倍，研发经费投入强度为2.19%，达到中等发达国家水平。新产业新业态新产品茁壮成长。2015—2019年，战略性新兴产业增加值年均实际增长10.4%。2019年，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重达20.7%。世界知识产权组织报告显示，2019年我国创新指数上升到世界第十四位。教育科技发展硕果累累，我国在载人航天、探月工程、超级计算、量子通信、大飞机制造等基础和前沿领域取得一大批标志性成果。劳动年龄人口平均受教育年限由2015年的10.2年提高至2018年的10.6年，教育水平跃居世界中上行列。

六是文化建设迈出新步伐。这是全面建成小康社会的精神支柱。社会主义核心价值观深入人心，公共文化服务能力稳步提升，国民素质和社会文明程度显著提高。2019年末，全国共有公共图书馆3196个、博物馆5119个，分别比2012年末增加120个、2050个。文化产业快速发展。2018年，文化及相关产业增加值占国内生产总值比重为4.48%，比2012年提高1.1个百分点。全年健身日益普及，2019年有近4亿人经常参加体育锻炼。竞技体育成绩斐然，2013—2019年我国运动员共获得808个世界冠军。“欢乐春节”“中国文化年（节）”等文化品牌活动遍及全球，中华文化影响力持续扩大。

七是基本公共服务持续加强。这是全面建成小康社会的重要保证。初步构建起覆盖全民的基本公共服务体系，民生保障能力和群众满意度进一步提高。健康中国建设扎实推进。2019年末，全国卫生技术人员数比2012年末增长52.1%。居民平均预期寿命由2010年的74.8岁提高到2019年的77.3岁。多层次社会保障体系加快构建，养老、医疗、失业、工伤、生育保险参保人数持续增加。保障性安居工程建设加快推进，2013—2019年中央财政累计支持733万户建档立卡贫困户实施农村危房改造。2019年，城镇居民、农村居民人均住房建筑面积分别达到39.8、48.9平方米。

八是生态文明建设呈现新气象。这是全面建成小康社会的成色所在。坚持节约资源和保护环境，大力推进节能降耗，努力打造青山常在、绿水长流、空气常新的宜居生态，绿色发展进程加快。2019年，单位国内生产总值能耗比2012年下降24.6%。环境质量明显改善。2019年，全国337个地级及以上城市空气质量优良天数比例82.0%；地表水质量达到或好于Ⅲ类水体比例74.9%，比2015年提高8.9个百分点。生态保护修复全面加强。2019年底，全国共有国家级自然保护区474个。2019年，完成造林面积739万公顷，比2012年增长25.3%；年末森林覆盖率达到22.96%。

九是人民生活显著改善。这是全面建成小康社会的突出标志。更加注重发展成果由人民共享，全力推进脱贫攻坚，积极扩就业增收入促消费，14亿中国人在共同富裕道路上迈出坚实步伐。脱贫攻坚成就举世瞩目，我国农村贫困人口从2012年末的9899万人减少到2019年末的551万人，贫困发生率从10.2%降至0.6%。2013—2019年，全国居民人均可支配收入年均实际增长7.1%，快于同期人均GDP年均增速。居民生活质量显著提升。2019年，全国居民恩格尔系数降至28.2%；每百户家用汽车拥有量达35.3辆，比2013年增长1.1倍。

二、攻坚路上，全面建成小康社会须加快补短板

行百里者半九十。全面建成小康社会面临的短板问题必须正确认识，若干领域还需要啃一些“硬骨头”，一些地方还有“最后一公里”亟待打通。

一是剩余贫困人口攻坚任务艰巨。截至今年2月底，全国还有52个贫困县尚未摘帽、2707个贫困村未出列、建档立卡贫困人口未全部脱贫，虽然同过去相比总量不大，但都是贫中之贫、困中之困。剩余建档立卡贫困人口中，老年人、患病者、残疾人的比例达到45.7%，看不上病看不起病、贫困家庭孩子失学辍学、部分贫困人口仍住危房等问题突出。

二是区域发展不平衡问题客观存在。“三区三州”等深度贫困地区均位于中西部，贫困人口较为集中，是“短板中的短板”。2019年末，按现行农村贫困标准测算，超过90%的农村贫困人口集中在中西部地区。中西部地区经济发展水平和居民收入仍落后于东部地区。2019年，中部、西部、东北地区居民人均可支配收入分别相当于东部地区的66.0%、60.8%、69.4%。

三是生态环境、公共服务、基础设施等方面短板犹存。重点地区大气污染治理任务艰巨，秋冬季重污染天气多发，少数地区水环境质量改善不明显，土壤污染防治压力大。养老、教育、医疗等公共服务水平与人民群众期待相比还存在明显差距。根据世界银行数据，2017年我国每千人口医生数仅为2人，低于上中等收入国家平均水平。中西部地区基础设施建设相对滞后，贫困地区水电路讯等状况较差。

四是经济社会全面发展还面临一些难题。城乡之间、不同群体之间收入差距依然较大，2019年城乡居民人均可支配收入之比为2.64，农村和城乡结合部低收入群体人数仍然较多。一些领域风险隐患有待进一步防控和化解。市场经济秩序仍需规范，社会文明水平尚需提高，全面依法治国任务依然繁重，社会治理体系和治理能力有待加强。

五是新冠肺炎疫情带来新问题新考验。今年以来，突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展造成前所未有的冲击，也给全面建成小康社会补短板工作带来新挑战。受疫情影响，一季度经济增速大幅下降，就业压力明显上升，贫困地区农村居民实际收入减少，巩固脱贫成果难度加大。

当今世界正经历百年未有之大变局，我国发展正处于全面建成小康社会决胜期和“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期。应当看到，我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，新冠肺炎疫情冲击总体可控，有基础也有条件补齐全面建成小康社会的短板弱项。我们要切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央对决胜全面建成小康社会的重大决策部署上来，攻坚克难，锐意进取，全力稳就业保民生，决战决胜脱贫攻坚，加快补齐短板弱项，确保全面建成小康社会圆满收官，并乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程。

（作者为国家发展改革委副主任兼国家统计局局长、党组书记）

《 人民日报 》（ 2020年07月24日 11 版）