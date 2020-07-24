为全球减贫事业贡献中国方案

摆脱贫困是一个世界性难题，反贫困是人类共同的使命。党的十八大以来，习近平总书记站在中华民族伟大复兴和人类减贫事业的历史高度，对全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战作出一系列重要部署。在党中央坚强领导下，我国脱贫攻坚力度之大、规模之广、影响之深前所未有，为全球减贫事业贡献了中国智慧和中国方案。

发挥制度优势推动减贫事业健康发展

习近平总书记指出：“我们在脱贫攻坚领域取得了前所未有的成就，彰显了中国共产党领导和我国社会主义制度的政治优势。”减贫是一项艰巨的社会系统工程，必须将其置于党和国家事业发展全局精心谋划，充分发挥制度优势保障减贫事业健康发展。

坚持党的领导。党的十八大以来，习近平总书记就精准扶贫、精准脱贫和打赢脱贫攻坚战作出一系列重要论述、重要指示，为打赢脱贫攻坚战提供了思想遵循和行动指南。在党中央坚强领导下，脱贫攻坚被摆到治国理政的重要位置，五级书记抓扶贫，层层立下军令状，脱贫攻坚的成就、力度世所罕见。中西部22个省份签署脱贫攻坚责任书、立下军令状，全国共派出25.5万个驻村工作队、累计选派290多万名扶贫干部驻村帮扶。实践证明，坚持党的领导是我国减贫事业顺利推进的根本保证。减贫工作越深入，越需要加强和改善党的领导。

坚持全国一盘棋。我国国家制度和国家治理体系具有坚持全国一盘棋，调动各方面积极性，集中力量办大事的显著优势。这一显著优势，为顺利推进减贫事业提供了坚强保障。在脱贫攻坚战中，党和国家充分调动各方资源，充分调动各方面积极性、主动性、创造性，聚焦“三区三州”等深度贫困地区，瞄准突出问题和薄弱环节狠抓政策落实。同时，密切跟踪贫困人口情况，通过加大政策倾斜力度，引导资源跨区域流动，及时推进兜底保障等帮扶措施，巩固“两不愁三保障”成果。

高效配置人力资源。深入推进减贫事业，不仅要有先进的理念、科学的战略、有效的政策，而且要有得力的人才和坚决的执行。在脱贫攻坚战中，东西部扶贫协作机制之所以能够充分发挥作用，一个重要原因就是通过扶贫人力资源的高效配置，进一步增强了贫困地区的贫困治理能力。事实证明，打赢脱贫攻坚战，必须坚持党管人才，科学配置人才资源，把各方面优秀人才聚集到减贫事业最需要的地方，使之发挥最大作用。

广泛汇聚社会力量投入减贫事业

习近平总书记指出：“要通过多种形式，积极引导社会力量广泛参与深度贫困地区脱贫攻坚，帮助深度贫困群众解决生产生活困难。”实践证明，推动减贫事业发展，必须建立健全相关体制机制，鼓励和引导社会力量参与对贫困群体的帮扶工作。

培育多元扶贫主体。在政府主导基础上，积极鼓励民营企业以多种方式参与扶贫，在遵循市场经济规律的前提下，向贫困地区输入资金和技术，吸纳就业、捐资助贫。通过建立专业机构、完善工作机制，引导企业、社会组织和个人以项目投入、物资捐赠、扶贫消费等多种方式投入到减贫事业中。

搭建多种扶贫互助平台。一方面，建立扶贫互助专业组织平台，引导社会各方力量有序参与扶贫济困志愿服务。另一方面，建立扶贫信息宣传推广平台，展示贫困地区产品、宣传贫困地区发展、对接贫困地区帮扶，不断提升扶贫信息化水平。此外，建立资金项目规范管理平台，规范扶贫公益资金管理，提高资金使用效率，真正把扶贫资金用在刀刃上。

完善扶贫激励机制。建立和完善扶贫激励体系，动员全社会力量参与扶贫，让参与减贫事业的各类主体政治上有荣誉、事业上有发展、社会上受尊重，努力在全社会营造人人皆能为、人人皆愿为、人人皆可为的良好扶贫氛围。

久久为功建立解决相对贫困长效机制

习近平总书记指出：“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。”推进减贫事业必须发扬滴水穿石的精神，埋头苦干、久久为功，建立解决相对贫困长效机制，不断巩固脱贫成果。

接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接。农业农村工作说一千、道一万，增加农民收入是关键。为了让有效的帮扶办法成为长久机制，我国大力巩固和拓展产业就业扶贫成果，做好易地扶贫搬迁后续扶持，接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，保障农民持续稳定增收。同时，大力发展乡村富民产业和公共服务事业，为乡村发展注入动力、增添活力，确保减贫事业与乡村振兴一体推进、相得益彰。

统筹“一片一区”和一家一户。在推进减贫事业过程中，继续坚持精准扶贫方略，在巩固脱贫攻坚成果的基础上，注重结合区域发展实际，引导一家一户的发展逐步融入“一片一区”区域经济发展中，进一步强化区域产业体系和市场体系、要素体系建设，不断增强贫困地区发展内生动力，为深入推进减贫事业提供坚强保障。

统筹开发扶贫和结对帮扶。强化后续扶持工作，通过帮扶合作社、产业基地、农业龙头企业发展，解决发展致富难题。不断改进创新对口协作、结对帮扶务实举措与有效途径，推动开发扶贫所需的资源和力量聚集到乡村发展最需要的地方，加快乡村振兴步伐，促进实现共同富裕。

（作者为全国政协农业和农村委员会副主任）

《 人民日报 》（ 2020年07月24日 09 版）