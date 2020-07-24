任何困难都不能阻挡脱贫攻坚脚步

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坚决打赢脱贫攻坚战，确保到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会，是我们党的庄严承诺，是对中华民族、对人类都具有重大意义的伟业。疫情增加了脱贫攻坚难度，但阻挡不了我们实现全面脱贫的脚步。党的集中统一领导为打赢脱贫攻坚战提供根本保证，雄厚的物质基础和精准扶贫政策为打赢脱贫攻坚战提供坚强支撑，将确保如期完成脱贫攻坚目标任务。

今年3月，习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的紧要关头，在脱贫攻坚倒计时300天的时间节点，出席决战决胜脱贫攻坚座谈会并发表重要讲话，进行再动员、再部署，体现了我们党打赢脱贫攻坚战的坚定意志和必胜决心。疫情增加了脱贫攻坚难度，但不能阻挡我们如期实现全面脱贫的伟大目标。

到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，是我们党的庄严承诺

消除贫困是当代世界发展面临的一个重要课题。无论是发达国家还是发展中国家，都存在不同类型、不同程度的贫困现象。对于二战后实现独立的发展中国家来说，如何实现发展、消除贫困，已经成为经济社会发展理论和实践的重要课题。我国坚持走中国特色社会主义道路，经济社会发展取得巨大成就，在扶贫脱贫方面的成绩得到国际社会高度认可。

新中国成立之初，人均国内生产总值（GDP）只有几十美元，工业制造业产值占国民经济的比重仅为10%左右。经过几十年建设，我国建立起独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系，国民经济实现大幅增长。特别是改革开放以来，随着中国特色社会主义制度的完善发展和社会生产力水平快速提高，我国人均GDP到1999年跨过世界银行划分的低收入水平线，进入下中等收入阶段；2010年进入上中等收入阶段；2019年突破1万美元，接近目前世界平均水平。

在推动经济社会发展的同时，我国不懈探索脱贫之路。习近平总书记强调：“消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕，是社会主义的本质要求，是我们党的重要使命”。从救济式扶贫到开发式扶贫，再到党的十八大以来实施精准扶贫精准脱贫基本方略，我们走出了一条脱贫攻坚的中国道路，创造了举世瞩目的减贫奇迹。党的十八大以来，我国累计减贫9348万人，94%的贫困县实现摘帽，全国农村贫困人口从2012年末的9899万人减至2019年末的551万人，贫困发生率从10.2%下降至0.6%；贫困群众“两不愁三保障”基本实现，脱贫内生动力得到加强，贫困家庭劳动收入明显提升，返贫人口逐年减少；贫困地区基础设施和基本生产生活条件显著改善；脱贫攻坚中积累的政策经验、人力物力等，为如期完成脱贫攻坚目标任务奠定了坚实基础。党的十九大报告强调：“确保到二〇二〇年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困，做到脱真贫、真脱贫。”这体现了我们党在新时代的担当。坚决打赢脱贫攻坚战，确保到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会，是我们党的庄严承诺，是对中华民族、对人类都具有重大意义的伟业。任何困难都不能阻挡我们如期实现脱贫攻坚目标的脚步。

疫情没有改变我国如期完成脱贫攻坚目标任务的基本条件

突如其来的新冠肺炎疫情给世界经济带来巨大冲击，也对我国经济造成较大影响。当前，疫情仍在全球蔓延，对世界经济的巨大冲击将继续发展演变，我们面临的外部风险挑战明显增多。但是，疫情对脱贫攻坚总体进程的影响是局部的，不会影响脱贫攻坚全局。

今年以来，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全党全军全国各族人民上下同心、全力以赴，采取最严格、最全面、最彻底的防控举措，全国疫情防控阻击战取得重大战略成果，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效。上半年我国经济先降后升，二季度经济增长由负转正，主要指标恢复性增长，经济运行稳步复苏，基本民生保障有力，市场预期总体向好，社会发展大局稳定，为完成脱贫攻坚目标任务夯实了基础。全国大部分深度贫困地区，受此次疫情影响相对较轻，正逐步实现全面复工复产复商复市。从总体上看，贫困地区有条件有能力抓紧推进脱贫攻坚收官之年的各项工作。

还应看到，疫情主要影响的是部分贫困家庭的短期收入，对“两不愁三保障”的影响不大。数据显示，大多数已脱贫的贫困户平均收入高于贫困线，疫情冲击虽然会在一定程度上影响他们的收入，但不会带来大规模返贫。党的十八大以来，我国落实“三保障”的政策体系愈加完善，保障内容更加全面：义务教育保障政策的内容包括“两免一补”等；基本医疗保障政策的内容包括大病保险、医疗救助等；住房安全保障政策的内容包括危房改造、易地扶贫搬迁等。目前，我国已编织起较为系统牢固的义务教育、基本医疗、住房安全保障网，这些都不会因疫情冲击而受到影响。

确保脱贫攻坚战如期收官

今年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年。党的集中统一领导为打赢脱贫攻坚战提供根本保证，雄厚的物质基础和精准扶贫政策为打赢脱贫攻坚战提供坚强支撑，将确保如期完成脱贫攻坚目标任务。

党的集中统一领导为打赢脱贫攻坚战提供根本保证。中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势。依靠我们党的坚强领导和中国特色社会主义制度的显著优势，我国能够实现全国一盘棋、集中力量办大事，凝聚起决战决胜脱贫攻坚的强大合力。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把脱贫攻坚作为全面建成小康社会的底线任务和标志性指标，作出一系列重大部署。脱贫攻坚任务期内，县级领导班子保持相对稳定，贫困县党政正职领导干部实行不脱贫不调整、不摘帽不调离。中央单位和各级政府有效落实帮扶责任，近300个中央单位参与定点扶贫，实现对592个贫困县全覆盖，示范带动省（区、市）层层组织开展定点扶贫工作。东部经济发达县结对帮扶西部贫困县“携手奔小康行动”和民营企业“万企帮万村行动”，有效调动了全社会扶贫资源。我们党总揽全局、协调各方的领导核心作用在脱贫攻坚战中得到集中体现，党的集中统一领导为打赢脱贫攻坚战提供根本保证。

我国经济长期向好的基本面为打赢脱贫攻坚战提供坚强物质基础。改革开放以来，我国积累了雄厚物质基础，2019年国内生产总值达到近百万亿元，拥有1亿多市场主体和1.7亿多受过高等教育或拥有各类专业技能的人才，还有包括4亿多中等收入群体在内的14亿人口所形成的超大规模内需市场，新产业、新业态、新模式发展迅速，高质量发展持续推进。近年来，面对经济下行压力，我国没有搞“大水漫灌”式的强刺激，而是采取大规模减税降费、优化营商环境等改革举措，使经济运行在合理区间，展现出强大韧性和深厚潜力。疫情发生后，我们迅速采取最严格、最全面、最彻底的防控举措，及早控制住疫情，为恢复经济社会发展创造了条件。在做好常态化疫情防控的前提下，加快恢复经济社会发展活力，推动企业复工复产，二季度全国规模以上工业增加值同比增长4.4%，服务业增加值同比增长1.9%，固定资产投资降幅收窄。实践证明，疫情没有改变我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势，没有改变我国经济潜力足、韧性强、回旋空间大、政策工具多的基本特点。我国经济长期向好的基本面和经济社会发展活力加快恢复，为打赢脱贫攻坚战提供坚实物质基础。

精准扶贫政策为打赢脱贫攻坚战提供有力支撑。今年以来，党中央在产业扶贫、就业扶贫、兜底保障等多方面再出组合拳，确保如期完成脱贫攻坚目标任务。在企业复工复产和各类项目建设方面，优先安排贫困劳动力务工，继续实行点对点有效对接，特别是做好挂牌督战县贫困劳动力就业工作。在以工代赈带动就业增收方面，国家发改委分批下达了2020年以工代赈资金56亿元，重点投向“三区三州”等深度贫困地区和湖北等受疫情影响比较严重的地区，预计将吸纳30万受疫情影响无法外出的贫困劳动力在家门口实现就业增收。对低收入群体特别是困难群体加大保障力度，从3月到6月，将社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的每月价格临时补贴标准提高1倍，并将孤儿、事实无人抚养儿童和符合条件的参保失业人员纳入政策范围，覆盖人群超过6700万人。同时，将受疫情影响的困难群众纳入低保、特困人员供养和临时救助等政策保障和就业援助范围，兜牢民生底线。各项精准扶贫政策确保巩固脱贫攻坚成果，确保全面小康路上一个都不能少。

（作者为中国人民大学校长、中国人民大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院理事长）

《 人民日报 》（ 2020年07月24日 09 版）