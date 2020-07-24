天津强化困难群众兜底保障

本报天津7月23日电 （记者扎西）日前，在天津市政府举行的新闻发布会上，天津市民政局副局长刘丽红介绍，天津市各级民政部门不断强化对特殊困难群体的救助、关爱和帮扶，兜底保障成效明显。截至2020年6月底，全市共有农村困难群众7.73万人纳入农村低保或特困人员救助供养范围，共给予临时救助0.75万人，累计救助金额1687.8万元。

刘丽红介绍说，天津市级财政年初预算安排困难群众救助补助等资金17.36亿元，已及时足额拨付到位。近日又安排增拨中央转移支付社会救助资金8141万元，统筹用于低保、特困人员救助供养，低收入家庭救助等生活保障支出。为确保关爱困难群众工作落地落实，天津全面简化社会救助审核审批程序，取消入户调查等环节，采取承诺制先行审批、证明材料容缺后补等方式，提升社会救助审批效率。

《 人民日报 》（ 2020年07月24日 08 版）