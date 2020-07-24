热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

奏响健康中国行动“进行曲”

白剑峰

2020年07月24日08:19 来源：人民网－人民日报

健康中国的美丽画卷，是由每一个健康的中国人共同拼成的。只有让健康中国行动落地生根，才能释放更多健康红利

推广分餐制、餐桌用公筷、保持一米线、看病先预约、出门戴口罩、平时勤洗手……新冠肺炎疫情防控，催生了居民的健康文明生活习惯，也检验了健康中国行动的成果。

今年7月是《国务院关于实施健康中国行动的意见》和《健康中国行动（2019—2030年）》发布一周年。一年来，大卫生大健康理念深入人心，全民健康素养稳步提升，健康生活方式加快推广，健康中国行动不断取得新进展新成效。

当前，人民群众更加重视生命质量和健康安全，健康需求呈现多样化、差异化的特点。百姓对健康的新期待不仅包括病有所医，还包括预防疾病、运动健身、老有所养、宜居环境等内容。2016年，党中央、国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》，提出健康中国建设的目标和任务。党的十九大作出实施健康中国战略的重大决策部署，强调坚持预防为主，倡导健康文明生活方式，预防控制重大疾病。《健康中国行动（2019—2030年）》提出15个专项行动，旨在通过政府、社会、家庭、个人的共同努力，引导群众树立正确的健康观，延长健康寿命，提高生活质量。推进健康中国行动，是党和国家对人民健康新期待的回应，也是以人民为中心发展思想的体现，更是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容。只有让健康中国行动落地生根，才能释放更多健康红利。

推进健康中国行动，必须着力提高全民健康素养水平。没有科学的健康知识，就没有正确的健康行动。提高全民健康素养水平，是提高全民健康水平的必由之路。2019年我国居民健康素养水平达到19.17%，比2018年提升2.11个百分点。根据健康中国行动要求，到2022年和2030年，全国居民健康素养水平分别不低于22%和30%。因此，提升全民健康素养水平仍是一场“硬仗”。提高全民健康素养绝非一朝一夕的事情，普及健康知识任重道远。健康既是一种权利，也是一种责任。每个人都是自己健康的第一责任人，不能把健康问题全部推给医生。主动学习健康知识，养成健康的生活方式，掌握必备的急救知识和健康技能，提高自我健康管理能力，保持良好的身心状态，既是对自己和家庭负责，也是对社会和国家负责。

推进健康中国行动，必须把预防为主摆在更加突出的位置。要从以治病为中心转变为以人民健康为中心，全方位、全周期保障人民健康。预防是最经济最有效的健康策略。我们要树立大健康观念，坚持防治结合、联防联控、群防群控，关注生命全周期、健康全过程，引导医疗卫生工作重心下移、资源下沉，从“治已病”转向“治未病”，把健康“守门人”制度建立起来。尤其是在疫情防控常态化之后，更要强化底线思维，增强忧患意识，时刻防范卫生健康领域重大风险。只有构建起强大的公共卫生体系，织密防护网，筑牢隔离墙，才能为维护人民健康提供有力保障。爱国卫生运动是我国防控重大传染病的一大法宝，也是党的群众路线运用于卫生防病工作的成功实践。我们应继承和发扬优良传统，丰富爱国卫生工作内涵，创新方式方法，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，解决好关系人民健康的全局性、长期性问题。

推进健康中国行动，必须将健康融入所有政策。人民健康既是民生问题，也是社会政治问题。保障全民健康是一个复杂的系统工程，既要靠医疗卫生部门努力，也要靠社会各部门协同配合。工业、农业、交通、税务、教育等部门制定的政策，都会对人民健康产生深刻影响。将健康融入所有政策，就是要把人民健康放在优先发展的战略地位，调动全社会参与的积极性、主动性、创造性。当前，我国仍面临着多重疾病威胁并存、多种健康影响因素交织的复杂局面。因此，所有社会政策都要集中发力，减少健康危险因素，提升全民健康水平。例如，鼓励企业生产低盐、低糖、低脂等健康食品，减少居民每日食用油、盐、糖摄入量，从而降低肥胖、糖尿病、高血压、脑卒中等疾病的患病风险。又如，严厉查处发布烟草广告行为、限制影视作品中的吸烟镜头、推进无烟环境建设等综合措施，多管齐下，降低居民尤其是青少年的烟草消费量。

千里之行，始于足下。健康中国行动是新时代的一次新长征，需要全民动员、全民参与、全民共享。健康中国的美丽画卷，是由每一个健康的中国人共同拼成的。只有14亿人众志成城、持之以恒、从我做起，才能支撑起一个朝气蓬勃的健康中国。

《 人民日报 》（ 2020年07月24日 19 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn