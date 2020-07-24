奏响健康中国行动“进行曲”

健康中国的美丽画卷，是由每一个健康的中国人共同拼成的。只有让健康中国行动落地生根，才能释放更多健康红利

推广分餐制、餐桌用公筷、保持一米线、看病先预约、出门戴口罩、平时勤洗手……新冠肺炎疫情防控，催生了居民的健康文明生活习惯，也检验了健康中国行动的成果。

今年7月是《国务院关于实施健康中国行动的意见》和《健康中国行动（2019—2030年）》发布一周年。一年来，大卫生大健康理念深入人心，全民健康素养稳步提升，健康生活方式加快推广，健康中国行动不断取得新进展新成效。

当前，人民群众更加重视生命质量和健康安全，健康需求呈现多样化、差异化的特点。百姓对健康的新期待不仅包括病有所医，还包括预防疾病、运动健身、老有所养、宜居环境等内容。2016年，党中央、国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》，提出健康中国建设的目标和任务。党的十九大作出实施健康中国战略的重大决策部署，强调坚持预防为主，倡导健康文明生活方式，预防控制重大疾病。《健康中国行动（2019—2030年）》提出15个专项行动，旨在通过政府、社会、家庭、个人的共同努力，引导群众树立正确的健康观，延长健康寿命，提高生活质量。推进健康中国行动，是党和国家对人民健康新期待的回应，也是以人民为中心发展思想的体现，更是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容。只有让健康中国行动落地生根，才能释放更多健康红利。

推进健康中国行动，必须着力提高全民健康素养水平。没有科学的健康知识，就没有正确的健康行动。提高全民健康素养水平，是提高全民健康水平的必由之路。2019年我国居民健康素养水平达到19.17%，比2018年提升2.11个百分点。根据健康中国行动要求，到2022年和2030年，全国居民健康素养水平分别不低于22%和30%。因此，提升全民健康素养水平仍是一场“硬仗”。提高全民健康素养绝非一朝一夕的事情，普及健康知识任重道远。健康既是一种权利，也是一种责任。每个人都是自己健康的第一责任人，不能把健康问题全部推给医生。主动学习健康知识，养成健康的生活方式，掌握必备的急救知识和健康技能，提高自我健康管理能力，保持良好的身心状态，既是对自己和家庭负责，也是对社会和国家负责。

推进健康中国行动，必须把预防为主摆在更加突出的位置。要从以治病为中心转变为以人民健康为中心，全方位、全周期保障人民健康。预防是最经济最有效的健康策略。我们要树立大健康观念，坚持防治结合、联防联控、群防群控，关注生命全周期、健康全过程，引导医疗卫生工作重心下移、资源下沉，从“治已病”转向“治未病”，把健康“守门人”制度建立起来。尤其是在疫情防控常态化之后，更要强化底线思维，增强忧患意识，时刻防范卫生健康领域重大风险。只有构建起强大的公共卫生体系，织密防护网，筑牢隔离墙，才能为维护人民健康提供有力保障。爱国卫生运动是我国防控重大传染病的一大法宝，也是党的群众路线运用于卫生防病工作的成功实践。我们应继承和发扬优良传统，丰富爱国卫生工作内涵，创新方式方法，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，解决好关系人民健康的全局性、长期性问题。

推进健康中国行动，必须将健康融入所有政策。人民健康既是民生问题，也是社会政治问题。保障全民健康是一个复杂的系统工程，既要靠医疗卫生部门努力，也要靠社会各部门协同配合。工业、农业、交通、税务、教育等部门制定的政策，都会对人民健康产生深刻影响。将健康融入所有政策，就是要把人民健康放在优先发展的战略地位，调动全社会参与的积极性、主动性、创造性。当前，我国仍面临着多重疾病威胁并存、多种健康影响因素交织的复杂局面。因此，所有社会政策都要集中发力，减少健康危险因素，提升全民健康水平。例如，鼓励企业生产低盐、低糖、低脂等健康食品，减少居民每日食用油、盐、糖摄入量，从而降低肥胖、糖尿病、高血压、脑卒中等疾病的患病风险。又如，严厉查处发布烟草广告行为、限制影视作品中的吸烟镜头、推进无烟环境建设等综合措施，多管齐下，降低居民尤其是青少年的烟草消费量。

千里之行，始于足下。健康中国行动是新时代的一次新长征，需要全民动员、全民参与、全民共享。健康中国的美丽画卷，是由每一个健康的中国人共同拼成的。只有14亿人众志成城、持之以恒、从我做起，才能支撑起一个朝气蓬勃的健康中国。

《 人民日报 》（ 2020年07月24日 19 版）