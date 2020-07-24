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联合国呼吁合作创新应对疫情挑战

2020年07月24日08:19 来源：人民网－人民日报

本报联合国7月23日电  （记者杨俊）联合国22日发布题为《恢复得更好：经济和社会挑战与机遇》的政策简报汇编，呼吁各国合作创新积极应对新冠肺炎疫情给经济和社会带来的挑战，实现快速和健康的恢复。

这份政策简报汇编由联合国经济和社会事务高级别咨询委员会成员撰写，针对改善国际税务合作、更公平地获得数字技术进步、实现可持续自然资源管理等问题，提出了具有建设性的意见。

联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德在政策简报发布会的视频致辞中表示，联合国此前发布的关于可持续发展目标的年度评估报告显示，世界上最贫穷和最脆弱的人群受疫情影响最为严重，预计今年将有多达1亿人重新陷入极端贫困，这是自1998年以来全球贫困人口出现首次增加，“如果我们要以可持续和包容的方式重建经济，就必须采取共同行动”。

与会官员和专家学者还围绕“评估全球经济状况和复苏路径”与“通过更加包容和强化的多边主义确保可持续复苏”两个主题进行了讨论。

《 人民日报 》（ 2020年07月24日 16 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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