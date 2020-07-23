陕西新增1例境外输入确诊病例、2例境外输入无症状感染者

人民网西安7月23日电 据陕西省卫健委消息，7月22日0-24时，无新增报告本地确诊病例、疑似病例、无症状感染者。截至7月22日24时，累计报告本地确诊病例245例，出院242例，死亡3例。

7月22日0-24时，新增报告1例境外输入确诊病例、2例无症状感染者，出院1例。截至7月22日24时，累计报告境外输入确诊病例78例，出院75例，在院3例。累计报告境外输入无症状感染者31例，转为确诊病例1例，解除医学观察24例，尚在医学观察的无症状感染者6例。

今日新增：陕西新增报告1例境外输入确诊病例、2例无症状感染者为阿拉木图至西安DV5056航班乘客。7月21日DV5056航班到达咸阳国际机场后，航班全部人员落实海关检疫、核酸检测、点对点转运、隔离医学观察等闭环管理措施，无陕西省内自行活动轨迹。DV5056航班密切接触者19人，全部为同航班乘客，目前均在隔离点集中隔离医学观察。

当前全省隔离密切接触者106人，其中境外输入密切接触者102人，外省协查密切接触者4人。

确诊病例1，男，29岁。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例，目前在定点医疗机构隔离治疗。

无症状感染者1，男，33岁。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎无症状感染者，目前在定点医疗机构隔离医学观察。

无症状感染者2，女，23岁。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎无症状感染者，目前在定点医疗机构隔离医学观察。

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