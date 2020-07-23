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北京影院准备好了，观众请入场！

2020年07月23日08:53 来源：北京日报

北京的电影院终于要回来了。随着7月21日北京市电影局宣布，全市低风险地区电影院可于7月24日有序恢复开放营业，全市影院这次终于进入真正的复工倒计时。以热情饱满的态度迎接观众、按照防疫指南做好安全观影、对影院环境进行全面消杀、协调片方安排好影片放映……北京影院，已经准备好了。

态度 一件T恤衫传递热情

“啥时候开门呀？”7月22日下午，UME影城华星店的玻璃大门时不时被推开，探进一个个路人脑袋，一脸期待地询问营业时间。“北京的影院从24日起陆续恢复，等同意复工的通知一来，我们就开门啦！”正在门口布置扫码区的工作人员这样回应。复工后，观众需要在这里扫“健康宝”二维码、登记个人信息、检测体温，才能进入影院。

就像欢迎许久未见的老友来做客一样，这家影院里里外外已收拾得焕然一新：正对大门的大屏幕上，循环播放着影院复工宣传片，多部经典电影画面混剪后的一句“欢迎回归大银幕”，足以让影迷热泪盈眶；大堂中间摆着两幅写有安心观影公示的易拉宝，服务台上方的一排小屏幕上显示的是有关无接触观影、科学洗手等提示；影厅内贴在座位上的隔座观影带上，还印有“隔座不隔爱，让电影的温暖拉近我们的距离”这句话；最令人感到亲切的，是工作人员都穿着统一的T恤，上面写着“开门啦！”三个大字……

华人文化院线、UME集团市场部副总监蔡晓雪说，这几天UME各家门店都在紧张筹备复工前的各项工作。为了让观众有耳目一新的感觉，影院在各个细节上做足人情味。UME在全国的54家门店里，目前已经有十几家复工，北京的3家门店都会尽量争取在7月24日顺利复工。

措施 各环节确保防疫安全

明天，作为全国第一家国营电影院、也是如今北京最火的影院之一，首都电影院西单店将重新迎来观众。

让观众安全观影，成为影院复工后最重要的目标。“进入影院的三处直梯和一处扶梯到时候都会有工作人员值守，登记、查验‘健康宝’、量体温，缺一不可。”首都电影院副总经理于超介绍，当疫情防控走向常态化后，影院将通过各种措施，从售票、检票、观影等各环节确保防疫安全。

无接触检票就是首都电影院的一项新尝试。“网络售票已经做到了无接触，我们还将补充采用无接触检票，在检票口放置扫描枪等设备，观众直接对着电影票上的二维码扫描验票，整个过程一秒钟都不到。”于超说。

至于影院环境的卫生消杀，该影院则将严格按照防疫指南标准执行，公共区域每天两次消杀，每场放映之间还会对影厅进行消杀，空调、新风系统也都会在营业前完成彻底清洁。“其实一直做着恢复营业的准备，基本每天都会消杀，喷消毒水把地毯都快喷花了。”于超笑言。

按照规定，影院复工后不能售卖饮食。于超介绍，影院营业后会关闭卖品区灯光，还会有工作人员在影厅内巡视,劝阻在大厅内饮食或摘下口罩等行为。电影周边产品则会视情况逐步开放售卖。影院内还有一些合作商户放置的按摩椅、迷你KTV，也暂时不会开放。

协作 新片上映承担暖场重任

7月22日下午3时左右，首都电影院西单店成为北京首家开启预售的影院——预售7月24日10:30的新片《第一次的离别》。实行隔行隔座售票后，33张票已飞速卖光。这部影片在该影院当天下午的四场放映，余票也已不多。

“《第一次的离别》的拷贝是上周五到的。刻在同一张硬盘上的，还有新片《璀璨薪火3D》。我们已经陆续收到复映后的影片拷贝了。”首都电影院西单店放映经理乔廷升说。停业期间，影院每周至少会对放映设备进行两次通电调试。这半年来，每当他坐在监控前，看到7个影厅里没有一位观众，心里都觉得不是滋味儿，现在终于要复工了，他比谁都盼着早点在监控中看到观众一个个进场、落座。

此前，各地影院经理都曾为同一个问题发愁，怕复工后无片可放。从目前的情况来看，他们可以放心了：一批国内外新片已经选择在复工后的第一时间跟观众见面，还有一些深受观众喜爱的影片再次登场复映，为影院暖场。蔡晓雪感慨，这一次不仅是影院在战斗，片方也和他们一起并肩作战，为整个电影行业的复苏打好基础。“这些敢于在复工初期上映的电影，能拿出来就是有担当、有责任。”

“现在来影院看电影的观众，看的都是情怀。”首都电影院总经理邓永红说，“我们现在要慢慢培养观众，让他们能安心走进影院。观众上来以后，片方信心提上来了，好片也就来了，市场就好起来了。”他认为，复工初期对很多影院来说可能意味着不盈利甚至亏本的“阵痛”，但这个过渡期必须经历，而且要把时间尽快缩短。7月20日全国影院复工首日共取得350万元票房，在他看来已经很满意。“这个数字虽然跟平时不能比，但还有14万观众记得影院，已经很好了。”（记者 袁云儿）

(责编：李轶群、许晓华)


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