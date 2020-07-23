美疾控中心：美实际新冠感染人数或超6至24倍

新华社华盛顿7月21日电（记者 谭晶晶）美国疾病控制和预防中心21日发表的一项新研究认为，根据全美10个地区的抗体检测结果进行估算，美国实际新冠感染人数可能为官方统计数据的6至24倍。

这项发表在《美国医学会杂志·内科学卷》上的研究称，美疾控中心等机构的研究人员检测了3月23日至5月12日期间从全美10个地区采集的16025个不同年龄段人员的血清样本，样本来自加利福尼亚州、康涅狄格州、佛罗里达州、路易斯安那州等地。这些样本本来并非用于新冠病毒检测。结果显示，这些地区中，有新冠抗体人群比例最低的是加利福尼亚州旧金山湾区，为1%；最高的是纽约市，为6.9%。

这项研究旨在通过抗体检测结果来估算美国实际新冠病毒感染人数。根据血清新冠抗体阳性率结果估算，这10个地区的新冠感染人数是官方统计数字的6至24倍。

研究显示，根据抗体检测结果估算的感染人数大大高于这些地区报告的确诊病例数，这表明可能一些轻症和无症状感染者没有就医或进行病毒检测。

研究称，官方报告的新冠病例数量可能低估了社区感染的严重程度。大规模血清学研究能够更好地估算实际感染新冠病毒的人数。