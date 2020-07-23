热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

北京博物馆有序恢复开放

全面实行实名制预约参观 

2020年07月23日08:50 来源：北京日报

昨天，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市文物局副局长、新闻发言人凌明介绍，本市博物馆将有序恢复开放，全面实行实名制预约参观，日接待量不得超过日最大承载量的50%，瞬间流量不得超过最大瞬时流量的20%。

截至目前，北京地区已开放博物馆54家，接待情况平稳。凌明表示，本市鼓励具备疫情防控条件的博物馆，在确保安全的情况下尽可能实现开放。博物馆要制定完善的开放工作方案及应急预案，同时做好恢复开放的各项准备及防疫物资保障。博物馆恢复开放的具体时间、预约方式、服务项目、入馆须知、观展注意事项等内容应提前通过线上线下等多种渠道向社会公告。

博物馆开放后，全面实行实名制预约参观方式。除各博物馆自行设置的网站、微信公众号、预约电话外，文物局官方微信公众号“北京文博”中“博物馆”栏目也设置了观众预约渠道，目前约有40家博物馆可以通过此渠道进行预约。

博物馆通过实名预约、总量控制、分时限流、语音导览等措施，减少人员聚集。暂不举办可能引发人员集中的文化或商业活动，原则上不接待团体预约参观。在科学测算观众承载量的基础上，博物馆要合理安排参观时间，实现观众错时分批入馆。实时监测预警，博物馆日接待量不得超过日最大承载量的50%，瞬间流量不得超过最大瞬时流量的20%。

博物馆观众入口处要配置体温检测设备，严格落实入馆观众实名制参观和身份验证制度，配备专人开展相关检测登记工作。博物馆要确保员工健康上岗，尤其要高度关注讲解、保安、保洁等服务岗位人员的自身防疫安全；对公共开放区域进行清洁、消毒和通风，重点做好安检口、咨询台、洗手间、重要通道、扶梯把手、电梯轿厢、休息座椅等部位的清洁消毒工作。

本市鼓励各博物馆不断推进线上展览展示，丰富云端活动层次，通过实时直播、知识竞赛、微博话题等多种形式加强与观众互动，为观众提供更加多元化的博物馆“云体验”。

凌明表示，全市博物馆会根据疫情的变化及防控级别随时调整开闭馆及开放服务时间，市民朋友在赴博物馆参观前，要通过各博物馆官方渠道查询开放信息、参观须知并进行实名预约，以确保信息正确、参观顺利。（记者 牛伟坤 贾晓宏）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn