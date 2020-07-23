北京博物馆有序恢复开放

昨天，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市文物局副局长、新闻发言人凌明介绍，本市博物馆将有序恢复开放，全面实行实名制预约参观，日接待量不得超过日最大承载量的50%，瞬间流量不得超过最大瞬时流量的20%。

截至目前，北京地区已开放博物馆54家，接待情况平稳。凌明表示，本市鼓励具备疫情防控条件的博物馆，在确保安全的情况下尽可能实现开放。博物馆要制定完善的开放工作方案及应急预案，同时做好恢复开放的各项准备及防疫物资保障。博物馆恢复开放的具体时间、预约方式、服务项目、入馆须知、观展注意事项等内容应提前通过线上线下等多种渠道向社会公告。

博物馆开放后，全面实行实名制预约参观方式。除各博物馆自行设置的网站、微信公众号、预约电话外，文物局官方微信公众号“北京文博”中“博物馆”栏目也设置了观众预约渠道，目前约有40家博物馆可以通过此渠道进行预约。

博物馆通过实名预约、总量控制、分时限流、语音导览等措施，减少人员聚集。暂不举办可能引发人员集中的文化或商业活动，原则上不接待团体预约参观。在科学测算观众承载量的基础上，博物馆要合理安排参观时间，实现观众错时分批入馆。实时监测预警，博物馆日接待量不得超过日最大承载量的50%，瞬间流量不得超过最大瞬时流量的20%。

博物馆观众入口处要配置体温检测设备，严格落实入馆观众实名制参观和身份验证制度，配备专人开展相关检测登记工作。博物馆要确保员工健康上岗，尤其要高度关注讲解、保安、保洁等服务岗位人员的自身防疫安全；对公共开放区域进行清洁、消毒和通风，重点做好安检口、咨询台、洗手间、重要通道、扶梯把手、电梯轿厢、休息座椅等部位的清洁消毒工作。

本市鼓励各博物馆不断推进线上展览展示，丰富云端活动层次，通过实时直播、知识竞赛、微博话题等多种形式加强与观众互动，为观众提供更加多元化的博物馆“云体验”。

凌明表示，全市博物馆会根据疫情的变化及防控级别随时调整开闭馆及开放服务时间，市民朋友在赴博物馆参观前，要通过各博物馆官方渠道查询开放信息、参观须知并进行实名预约，以确保信息正确、参观顺利。（记者 牛伟坤 贾晓宏）