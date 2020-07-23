国家卫健委：7月22日新增确诊病例22例 其中本土病例新疆18例、辽宁1例

人民网北京7月23日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至7月22日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，7月22日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例22例，其中境外输入病例3例（上海1例，广东1例，陕西1例），本土病例19例（新疆18例，辽宁1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，其中境外输入病例2例（均在上海），本土病例1例（在辽宁）。当日新增治愈出院病例15例，解除医学观察的密切接触者378人，重症病例较前一日增加5例。

境外输入现有确诊病例76例（其中重症病例2例），现有疑似病例3例。累计确诊病例2023例，累计治愈出院病例1947例，无死亡病例。

情况显示，截至7月22日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例240例（其中重症病例11例），累计治愈出院病例78855例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83729例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者773412人，尚在医学观察的密切接触者7218人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者31例（境外输入7例）；当日转为确诊病例16例（无境外输入）；当日解除医学观察3例（境外输入2例）；尚在医学观察无症状感染者176例（境外输入89例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例2632例。其中，香港特别行政区2131例（出院1344例，死亡14例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区455例（出院440例，死亡7例）。