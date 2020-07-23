非洲新冠确诊病例超过73万例多国继续执行严格管制措施

据综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心21日数据显示，非洲地区累计报告新冠确诊病例737867例，累计死亡15443例，累计治愈393686例。

目前，非洲地区报告确诊病例数超过1万例的国家有11个，疫情较为严重的国家包括南非、埃及、尼日利亚等。南非累计确诊病例超过38万例，埃及和尼日利亚累计确诊病例分别超过8.8万例和3.7万例。

南非政府21日说，近日被确诊的南非就业和劳动部长恩克塞西已从居家隔离转为入院治疗；前一天，矿产资源和能源部长曼塔谢也因感染新冠入院。同日晚，乌干达总统穆塞韦尼发表全国电视讲话说，乌干达将继续关闭学校、边境口岸以及教堂、清真寺等场所，从21时到次日5时30分实施宵禁。部分商场经过严格审查后可开放，但必须严格执行有关规定。

津巴布韦总统姆南加古瓦21日晚发表讲话表示，鉴于目前的严峻疫情，津政府决定收紧“封城”措施，具体措施包括从18时至次日6时实施宵禁，所有商店只准在9时至15时期间营业，非必要单位员工全部在家办公，所有学校一律停止面授课程、只允许网上授课等。

中国驻津巴布韦大使馆21日向津政府和执政党津巴布韦非洲民族联盟-爱国阵线（津民盟）移交了一批抗疫物资，包括中国政府向津政府捐赠的检测试剂盒以及中共中央对外联络部向津民盟捐赠的医用口罩和手套等。津总统姆南加古瓦对中国的捐赠表示由衷感谢。

鉴于近期赞比亚确诊病例数和死亡病例数大幅增加、数名国会议员感染新冠病毒，赞比亚议会21日宣布休会。莫桑比克同日宣布，在未来90天内对全国600多所学校的供水和卫生设施进行维修改进，以便在满足基本防疫要求、确保学生健康安全的情况下分阶段复课。随着该国疫情形势日益严峻，此前政府曾宣布在7月底之前首批学校复课的决定被撤销。

刚果（金）总统齐塞克迪21日晚发表电视讲话，宣布该国当天午夜结束卫生紧急状态，商店、酒吧、餐厅、银行等场所从22日起恢复营业，公共交通、集会和节庆活动也将恢复；全国各类学校从8月3日开始复课；教堂和体育场等场所于8月15日恢复开放。此外，从8月15日起，人员跨省流动恢复，同日开放边境。7月20日，该国报告新增确诊91例，累计确诊8533例，其中死亡195例，治愈4528例。

（新华社阿布贾7月22日电）