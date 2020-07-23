始终把保障人民生命财产安全放在第一位

习近平指出，6月份以来，在党中央坚强领导下，各级党委和政府紧急行动、强化措施，国家防总、各有关部门和单位履职尽责、密切协作，人民解放军和武警部队关键时刻发挥突击队作用，广大干部群众团结奋战，防洪救灾体系发挥重要作用，防汛救灾工作有序有力推进，取得了积极成效。

习近平强调，防汛救灾关系人民生命财产安全，关系粮食安全、经济安全、社会安全、国家安全。今年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，也是“十三五”规划收官之年，做好防汛救灾工作十分重要。各有关地区、部门和单位要始终把保障人民生命财产安全放在第一位，采取更加有力措施，切实做好防汛救灾各项工作。

习近平指出，当前，全国防汛进入“七下八上”阶段，长江流域中上游地区降雨仍然偏多，黄河中上游、海河、松花江、淮河流域可能发生较重汛情，必须统筹抓好南北方江河安全度汛，加强组织领导和责任落实，坚持预防预备和应急处突相结合，加强统筹协调，强化协同配合，抓实抓细防汛救灾各项措施。各有关地区都要做好预案准备、队伍准备、物资准备、蓄滞洪区运用准备，宁可备而不用，不可用时无备。

（新华社北京7月17日电 中共中央政治局常务委员会召开会议 研究部署防汛救灾工作 中共中央总书记习近平主持会议）