热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

“法治是保障国家和平与安宁的基石”

——访南非姆贝基非洲领导力研究所高级研究员谭哲理

本报驻南非记者  李滢嫣

2020年07月23日08:36 来源：人民网－人民日报

“《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》的公布实施对香港未来发展有着重大意义。”近日，南非姆贝基非洲领导力研究所高级研究员谭哲理在接受本报记者采访时表示，香港维护国家安全法的公布实施有利于更好地维护广大香港居民的合法权利和自由，有利于促进香港持久繁荣稳定。

谭哲理指出，在世界各国，国家安全都是中央事权。中央政府对于国家安全负有最终的、根本的责任，也必须享有和行使一切必要的权力。“香港维护国家安全法的公布实施，彰显了中国反对外部势力干预香港事务的坚强意志以及维护国家利益的坚定决心。”该法为“一国两制”行稳致远提供了坚实保障，堵上了香港在维护国家安全方面存在的法律漏洞，完全是合宪合法的。

谭哲理说：“从国家层面建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，是坚持和完善‘一国两制’制度体系的重大举措，也是保证香港长期繁荣稳定的治本之策。”香港维护国家安全法是中华人民共和国作为主权国家一系列立法的重要组成部分，将预防和打击危害国家安全等罪行，维护香港安定和平，保证香港居民恢复正常生活。

谭哲理说：“非洲国家广泛支持香港维护国家安全法。法治是保障国家和平与安宁的基石。确保民众对法律的遵守、制裁违法行为是法治精神的体现。”谭哲理表示，任何对暴力和骚乱的支持和纵容都是对民主法治的公然侵犯，要维护香港法治，必须对暴力和骚乱采取“零容忍”态度。

去年6月以来，香港社会动荡对法治、经济和民生造成沉重打击，营商环境受到严重损害。谭哲理认为，香港加强维护国家安全方面的立法，必将极大震慑危害国家安全、实施暴力恐怖行为的不法之徒，有力遏制外部势力干预香港事务。“我相信，随着香港维护国家安全法的实施，香港这颗‘东方之珠’将更加璀璨夺目。”

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2020年07月23日 03 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn