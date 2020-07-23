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加劲冲刺，决胜“最后一公里”

石  羚

2020年07月23日08:35 来源：人民网－人民日报

时间是万物的尺度，也丈量着我们迈向全面小康的步履。当前，广大扶贫干部尽锐出战，成为跑好脱贫攻坚“最后一公里”的中坚力量。“上万名贫困群众亟待返岗，缓不得、等不起”“我要站好最后一班岗”“市挂牌，县督战，我们有压力更有动力”……朴实的话语，写照着争分夺秒、苦干实干的劲头，传递着行则将至、做则必成的信心。

习近平总书记深刻指出，打好脱贫攻坚战，关键在人，在人的观念、能力、干劲。摆脱贫困的征程上，中华民族已越过层层峰峦，再进一步就能迎来梦想成真的高光时刻。然而，在最后的冲刺跑中，仍有贫中之贫、困中之困的障碍，还有数百万人存在返贫致贫风险，更有疫情叠加、双线作战的考验。越是关键时刻，越需要激发斗志；越是任务艰巨，越需淬炼队伍。紧紧抓住“人”这个关键要素，充分调动广大党员干部的积极性、主动性、创造性，方能跑好关键一程，以实绩赢得百姓认可。

人是生产力中最重要的因素，人的观念是实践的先导。党员干部的思想认识水平和实际工作能力，影响着扶贫工作的成效。在脱贫攻坚战的收官阶段，既要看到任务的艰巨性、风险性，更要看到成功的现实性、必然性。坚持人民至上的崇高理念，初心如磐、使命在肩，就能让脱贫事业更好造福群众。

面对脱贫攻坚这项点多面广线长的系统工程，学习永无止境，能力更无上限。从政策宣传到调查研究，从产业发展到精准帮扶，哪里有短板、有盲区，哪里就需要我们通过学习补齐短板、减少盲区。不久前，云南省18万余名扶贫干部通过在线课堂“云充电”，聚焦重点难点进行学习，力争使扶贫工作帮到点上、扶到根上。冲刺期就是提高本领的黄金期，脱贫战场正是增长才干的练兵场。全方位提升工作能力，成为联系群众的贴心人、带动发展的领头羊、专业技能的好把式，这是攻坚克难、拔除穷根的实际需要。

目标在前、使命催征，惟有实干笃行。申纪兰老人曾带领西沟村民在土坷垃里刨出粮食，靠奋斗过上了好日子。她感慨：我是太阳底下晒出来的，不是办公室里坐出来的。扶贫不在嘴皮上、表格中、文件里，而在工厂车间的生产线上、直播带货的信息流中、易地搬迁的施工现场。出实绩、见实效，必须拿出真抓的实劲、敢抓的狠劲、善抓的巧劲、常抓的韧劲，硬碰硬去闯、实打实去干，向贫困堡垒发起总攻。以实干引领实干，用担当带动担当，才能激扬敢于斗争、勇于冲锋的精气神，为战胜贫困凝聚起更强大的合力。

“凡作事，将成功之时，其困难最甚。”坚定必胜的信心，激发顽强的斗志，慎终如始、蓄力奔跑，永不懈怠、一往无前，我们就一定能锻造更加坚强的队伍，创造更加光辉的业绩。

《 人民日报 》（ 2020年07月23日 04 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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