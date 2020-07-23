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紧盯突出问题 决胜脱贫攻坚

2020年07月23日08:34 来源：人民网－人民日报

必须盯紧盯住各类问题，举一反三、标本兼治，把主要关注点放在整改措施精准落地上，确保贫困人口实现高质量脱贫

脱贫攻坚战打响以来，延边州紧紧围绕“两不愁三保障”目标，层层传导压力，逐级压实责任，全州贫困人口从2015年底的8.5万人减少到去年底的317人，贫困发生率降至0.05%，全州脱贫攻坚取得决定性成果。

“行百里者半九十”，脱贫攻坚越是到收官阶段，任务越是艰巨。延边全州4个国贫县还存在有的未脱贫户脱贫难度大、有的监测户有返贫风险、有的扶贫产业收益不稳不高等问题。必须盯紧盯住各类问题，举一反三、标本兼治，把主要关注点放在整改措施精准落地上，包括产业项目、危房改造、安全饮水、驻村医生等方面问题，都要逐一核实，确保贫困人口实现高质量脱贫。当前要突出抓好三个方面工作：

一是要坚决啃下最后的“硬骨头”。延边州脱贫攻坚任务依然繁重，既要完成未脱贫人口脱贫任务，又要巩固脱贫成果防止返贫，还要抓紧补齐“三保障”和饮水安全短板。要实施“一对一”帮扶举措，特别是要紧盯未脱贫人口、边缘人口，紧盯住房、饮水问题，确保按时完成脱贫任务。同时，要对脱贫不稳人口、边缘人口及因疫情和其它原因收入骤减和支出骤增人口，实行动态监测预警，提前采取针对性的帮扶措施，有效巩固脱贫成果。

二是要扎实做好普查自查。深入开展排查清零巩固提升行动，建强普查队伍，强化普查培训，严格普查纪律，逐乡逐村逐户逐人进行普查自查。对普查自查中发现的问题，要边查边改、立行立改，做到不反弹、不回潮。

三是要统筹抓好疫情防控和脱贫攻坚。在严格落实常态化疫情防控措施的基础上，全面做好扶贫企业和项目复产复工，想方设法帮助贫困劳动力就地就近就业。要深入开展消费扶贫，多渠道促进扶贫农产品销售，切实解决农畜产品积压滞销问题。要加大产业扶贫金融支持力度，不断满足贫困群众发展生产贷款需要。

脱贫攻坚战已经到了攻城拔寨的关键时刻，当前尤为紧要的是持续改进工作作风，坚决防止松懈麻痹思想和厌战情绪。要层层压实攻坚责任，抓紧抓牢各级书记主体责任、领导包保责任、行业部门工作责任、第一书记和驻村工作队帮扶责任、综合监督监管责任，确保靶向不变、焦点不散、劲头不松、力度不减。要深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理，加大违规违纪违法问题查处力度，坚决整治形式主义、官僚主义问题。要关心关爱扶贫干部，让他们心无旁骛投身到疫情防控和脱贫攻坚工作中去。要树立鲜明用人导向，加强在脱贫攻坚一线考察识别和提拔使用干部，充分激发各级干部投身脱贫攻坚的主动性和积极性。

——吉林省委常委、延边朝鲜族自治州党委书记田锦尘在州脱贫攻坚领导小组会议上说

（本报记者  岳富荣  祝大伟整理）

《 人民日报 》（ 2020年07月23日 05 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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