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前浪未已后浪又起！世界仍处新冠“浪尖”

2020年07月23日08:26 来源：中国新闻网

时针指向2020年7月，多国争着奔向火星的历史时刻，人类却还深陷于新冠疫情之中。

截至目前，全球新冠确诊病例已逼近1500万例，累计死亡逾61万例。

有的国家第一轮疫情还没遏制住，有的国家已经迎来了新一波反弹。病毒如同潮水一浪接一浪袭来，眼下这世界，仍处在新冠疫情“浪尖”之上。

前浪、后浪绵延！疫情还有完没完了？

身处新冠疫情“浪尖”者，有世界头号强国美国。

最新数据显示，美国确诊病例已超389万例，死亡超14.1万例。然而，美国疾病控制与预防中心(CDC)公布的报告显示，美国实际感染新冠病毒的人数远超官方确诊病例数，在美国不同地区实际感染病毒的人数比报告的数字高出2到13倍不等。就连美国总统特朗普都承认，美国疫情并未到达拐点，“在好转之前还会变得更糟”。

确诊病例和死亡病例数在短时间内直追美国、升至全球第二的，是巴西。

巴西卫生部21日发布的数据显示，巴西新冠肺炎确诊病例比前一日新增41008例，累计确诊2159654例，新增死亡病例1367例，累计死亡病例81487例。

目前，全球已有3个国家累计确诊超100万例，除了上述美国和巴西，印度累计感染病例逼近120万。

另外一些国家的快速增长亦让人感到担忧：俄罗斯累计确诊超78万例；非洲54个国家已全部出现新冠疫情，确诊超70万例……

前浪未已，后浪又起！更让人忧心的是：在一些原本已经遏制住疫情蔓延的国家，最近接连出现了反弹！

在日本，从6月19日开始允许民众在全国范围内自由旅行后的一个月，累计新增感染人数约7000人。疫情反弹，首都东京的疫情形势尤为严峻，20天内住院人数增加了3倍。

出现疫情反弹的还有法国、罗马尼亚、以色列等等，就连采取最严格防控举措的中国，一些地方也再次出现疫情：6月，北京出现新发地批发市场聚集性疫情，一个多月后，新疆又出现了本土确诊病例。内地以外，香港近期出现了第三波疫情暴发。

“还有完没完了？”……社交媒体平台上的这一留言，道出了所有人的心声。

疫情反弹引拷问：我们真正认识新冠吗？

在与新冠抗衡了半年之久，大家期待病毒能够彻底消失，生活回归正轨，但现实却并非如此。

“新冠，我们分手吧！”

这句刷屏网络的自娱自乐，不仅是人们对于疫情持续蔓延、多点反弹的无力，更是出于对新冠未知传播风险的不安。

首先，是来自病毒本身的变化。

世卫组织首席科学家苏米娅·斯瓦米纳坦此前就曾指出：实验室研究发现，新冠病毒D614G变异可能导致病毒加速复制，意味着可能加强其传播性。虽然专家强调，实验室结果同病毒在实际传播中发生的变化间，还有很大区别，科学家已对该变异进行监测。但这样的发现，仍然给全球敲响了警钟。

其次，我们的防控有无漏洞？

近期全球出现的疫情反弹，让人们发现了一些此前不曾留意到的“漏洞”。例如，欧美多国的屠宰行业出现聚集性疫情，以及北京新发地批发市场6月份出现的疫情，让人们注意到了曾经被忽视的冷链运输。

另外，无症状感染者到底有多少？

近来，境内外都发现了大量无症状感染者，这可能使得疫情在人群中的传播变得更加隐秘。

这一切的不安，无不在拷问：人类真正认识新冠吗？

目前来看，答案是未知的。

“所谓的抗疫常态包含很多范畴，包括人们对于疾病的传播不是完全、绝对的清楚，以及在人群中难以避免个别防控不到位的情况出现，等等。”复旦大学公共卫生学院教授傅华接受中新网记者采访时表示。

他强调，随着对病毒和疫情发展的认识不断完善，可能会发现更多潜在的风险，防控措施也要及时跟进，公众有必要时刻保持警惕。

“浪尖”之上，人类如何与新冠说再见？

凛冬时，人们期待着春暖花开，来一场春天的约会；春天时，人们期待着夏天来临，高温退散疫情；如今夏天时，人们却开始担心，秋冬会不会大规模暴发……我们，真的要与新冠长存吗？

新冠肺炎医疗救治上海专家组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏近期曾做出这样的研判：流感的特征在这次新冠肺炎疫情中没有显示出来，疫情还在持续。迄今，新冠肺炎全世界传播高峰仍未到来。

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友也表示，一系列现象都在提示我们，在未来出现疫情是一种常态。

目前一个较为普遍的看法是，疫情可能会持续到2021年，这要比世卫组织及多国政府原先的预判，悲观得多。

俨然，与新冠交锋，注定是一场持久战。那么，接下来，这场仗，怎么打？

从长远看，肯定是药物和疫苗。

如今，真正的新冠特效药仍未出现，被视为病毒“终结者”的疫苗研发尽管在一些国家取得了阶段性进展，但距离民众真正能使用上，仍有一段距离。

不过，在现阶段，包括中国在内的很多国家，也在探索更有效的应对策略，其中包括迅速启动应急响应预案，立即开展大规模的核酸检测和相关的抽样检测，等等。

专家认为，中国采取的一系列举措，以相对较小的资源耗费，获得了较好的疫情防控效果和日后复工复产的效益。

在国外，大规模的核酸检测也被作为重要的防控手段。

傅华说，在目前还没有更好方法的时候，大规模核酸检测、隔离等举措还是非常有效并且相对精准的。随着在实践中不断探索，或许未来可以找到更加精准高效的模式。

张文宏说，“在人类历史上，没有一次疫情能真正击垮人类，这一次也不例外。”

相信这次，定无例外。(记者 张尼 马学玲)

(责编：许心怡、崔元苑)


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