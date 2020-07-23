健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件，是民族昌盛和国家富强的重要标志，也是广大人民群众的共同追求

将健康融入相关政策，充分考虑生活中影响全民健康的因素，推动国民健康政策融入到各项工作中，才能保障好全民的健康

通过互联网医疗平台，偏远地区的患者也能问诊大城市的知名专家；视频连线，专家会诊重症患者，并指导用药、解答疑问；各地医院探索“互联网+”，推出复诊购药、医保支付、药品配送等服务，并在线开展健康科普活动……蓬勃发展的“云医疗”，正在更好满足人们对健康的需求，不断增强着人们的幸福感。

健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件，是民族昌盛和国家富强的重要标志，也是广大人民群众的共同追求。个人健康是立身之本，全民健康是立国之基。对个人来说，有健康才有事业；对国家来说，有全民健康才有全面小康。全民健康水平的高低，影响劳动力的质量，关系到经济发展的速度与质量。同时，全民健康也是全面小康的重要内容之一。健康是小康幸福生活的重要部分。满足好人民群众多样化、多层次的健康需求，是全面小康的题中应有之义。

经过长期努力，我国已经建起了世界上规模最大的基本医疗保障网。基本医保覆盖率超过95%，大病保险制度惠及10亿多居民，儿童、老人、孕产妇等重点人群享有基本公共卫生服务，城乡三级医疗服务网络不断完善，百姓看病就医负担明显减轻，个人卫生支出占卫生总费用比重降到近20年来最低水平，居民主要健康指标总体上优于中高收入国家平均水平，人民健康水平显著提高。面对新冠肺炎疫情，“云医疗”为广大群众提供着新的服务模式，给人们带来了稳稳的获得感、幸福感、安全感。

推进健康中国建设，让全民健康托起全面小康，就要把人民健康时刻放在心上，重点普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业，加快推进健康中国建设，努力全方位、全周期保障人民健康。当前，贫困地区、贫困人口的健康问题仍是短板。补齐短板，必须提高贫困地区医疗服务能力，把卫生与健康资源更多引向农村和贫困地区，增强医疗服务公平可及性，并建立机制让贫困人口应保尽保，避免因病致贫、因病返贫。同时，针对基层医疗卫生服务能力较弱的问题，需要不断提升服务水平和能力，让城乡居民能够并且愿意在家门口就医，实现科学合理的分级诊疗秩序，真正做到全方位、全周期保障人民健康。

全民健康是国之大计，是国家重要战略，不仅涉及医疗卫生体系，还涉及资金投入、基础设施、生态环境、社会管理等各项工作。只有将健康融入相关政策，充分考虑生活中影响全民健康的因素，推动国民健康政策融入到各项工作中，才能保障好全民的健康。从个体的角度，健康不仅意味着生理上没有疾病，还意味着良好的心理、社会适应状态。这就要求每个人都应该学习健康知识、养成健康生活习惯，并对影响自己健康的各类风险因素心中有数，及时干预，调适心理，做好自己健康的第一责任人。

健康是享受幸福的基本前提，也是开创未来的现实根基。把人民健康放在优先发展的战略地位，不断满足人民群众的健康需求，持续完善和发展卫生健康事业，以全民健康托举全面小康，就一定能为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实健康基础。

《 人民日报 》（ 2020年07月23日 05 版）