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1800余名医务工作者在乌鲁木齐市有序开展核酸检测工作

2020年07月20日08:52 来源：人民网-新疆频道

　　发布会现场。马亮 摄

　　人民网乌鲁木齐7月19日电（马亮 杨睿）“目前，已安排25家核酸检测机构，抽调1600余名医务工作者，会同国家卫健委组织的10省市10支核酸检测医疗队200余人，以区（县）为单位在全市开展核酸检测工作。”乌鲁木齐市卫健委主任张卫表示，目前已完成现有医学观察人员和重点人群的检测。

　　19日下午，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开新闻发布会，介绍乌鲁木齐市疫情和防控工作情况。据了解，7月15日0时至7月18日24时，新疆（含兵团）累计确诊新冠肺炎病例30例、无症状感染者41例，均为乌鲁木齐市病例。

　　接下来，乌鲁木齐市将在各区设置若干采集点，由社区组织居民有序检测。请市民朋友按照所在社区的通知要求，在指定采样点进行采样，做好个人防护，保持一米安全距离，不扎堆，不聚集，有序配合核酸检测工作。

(责编：许晓华、李轶群)


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