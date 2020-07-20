用行动诠释党的初心和使命

为深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神和党中央决策部署，近日，中共中央组织部印发《关于在防汛救灾中充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和广大党员先锋模范作用的通知》。通知要求，在防汛救灾中要充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和广大党员先锋模范作用。

灾情就是命令，生命重于泰山。每当人民生命财产安全遭受到威胁之时，人们都会看到这样一个群体，他们挺身而出，奋战在第一线，全力保护人民群众的生命财产安全。他们不计报酬，无私奉献，哪里有危险哪里就有他们的身影。他们中既有普通的基层干部，也有普通的工人、农民、军人。虽然职业不同，但都有着共同的名字——共产党员。正是他们用行动诠释了党的初心和使命，让鲜红的党旗在防汛救灾一线高高飘扬。

“关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来，才是真正的共产党人。”越是困难时刻，越能看见共产党员一往无前的身影。“你看，灯光到哪，我们的防汛力量就在哪！”在一座座防洪堤坝上，总能看到党员干部披着雨披、冒雨向前的身影，他们书写着共产党员危难时刻迎难而上、勇挑重担的责任和担当。“当时感觉身体已经没了知觉，只能任洪水摆布，如果不是村干部及时来救，可能就坚持不下去了。”洪水无情，人有情。总是有党员干部逆行在暴雨中，一幕幕救援场景令人泪目。关键时刻，党员干部冲锋带头上，众志成城战洪峰，用行动展现共产党人政治本色，让老百姓吃下“定心丸”。

“人民是历史的创造者，是决定党和国家前途命运的根本力量。必须坚持人民主体地位。”坚持总体国家安全观，就要以人民安全为宗旨。习近平总书记强调，防汛救灾关系人民生命财产安全，关系粮食安全、经济安全、社会安全、国家安全。今年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，也是“十三五”规划收官之年，做好防汛救灾工作十分重要。这既是我们党“尽最大努力保障人民群众生命财产安全”的生动体现，也是我们党践行初心、为人民谋幸福，担当使命、为中华民族谋复兴的生动体现。

“应对和战胜前进道路上的各种风险和挑战，关键在党。”党的十八大以来，习近平总书记心系人民群众，坚持生命至上、人民至上的价值取向，在不同场合就防汛救灾工作发表重要讲话或作出重要指示批示，回应了中国共产党的初心和使命，为当前广大党员干部做好防汛救灾工作指明了方向、提供了遵循。当前防汛救灾已进入关键时期，广大党员干部要深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，切实履行防汛救灾主体责任，千方百计守护人民群众生命财产安全。团结带领群众筑牢战胜洪涝灾害的坚强战斗堡垒，冲锋在第一线、战斗在最前沿，在防汛救灾第一线彰显党员本色，成为群众的主心骨和贴心人，影响和带动广大群众增强信心、战胜灾害、渡过难关。

（作者为扬州大学马克思主义学院副教授）