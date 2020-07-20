北京连续14天零新增！昨日出院16例

人民网北京7月20日电 据北京市卫健委消息，7月19日0时至24时，北京市无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者，治愈出院病例16例；无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

6月11日0时至7月19日24时，累计报告本地确诊病例335例，在院116例，治愈出院219例。尚在观察的无症状感染者14例；无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

全市无本地报告新增确诊病例，具体为平谷区自有疫情以来无报告病例、延庆区178天、怀柔区164天、顺义区162天、密云区159天、石景山区35天、门头沟区34天、房山区34天、东城区33天、通州区29天、朝阳区28天、西城区27天、海淀区24天、昌平区24天、大兴区19天、丰台区14天。

7月18日0时至24时，我市各地区风险等级无调整。

截至7月18日24时，我市有中风险地区1个，为丰台区花乡（地区）乡。