美新增确诊连续两天超7万 红色重灾区是否取消开放？

中新网7月19日电 综合报道，美国疫情持续蔓延，连续两天单日新增病例超过7万，累计确诊超369万例。美疾控中心预测，到8月8日，该国新冠死亡病例将超过15.7万例。一份未公布的白宫报告建议该国“红色重灾区”18州取消重新开放，不过美总统特朗普一直坚持各州重新开放。

单日新增确诊连续二天超7万！

根据约翰斯·霍普金斯大学汇编的数据，美国18日报告了71558例新增确诊病例，连续第二天报告70000例以上的新增病例。至18日，与一周前相比，该国新增病例的7天平均值增加了18.34%。

自疫情暴发以来，美国报告的确诊病例数居世界首位，最新数据显示，确诊总数已经超过369万。迄今为止，美国已经报告了139960人死于该病毒，是世界上死亡人数最多的国家。

此外，19个州的平均每日新增病例数也创下了历史新高，其中大多数州的增幅超过25%。几乎所有50个州的病例都在增加，33个州的住院人数正在增长，其中14个州的平均住院人数创下历史新高。

自从各州开始迅速重新开放其经济以来，新冠病毒感染就开始激增。12日，佛罗里达州报告了超过15000例新病例，超过了4月份高峰期的纽约。

得克萨斯州和佛罗里达州是目前美国冠状病毒暴发的主要中心。根据州卫生部门的数据，佛罗里达州18日报告了10292例新增病例，另有90例死亡。得克萨斯州也报告了10256例新增病例，截至17日，超过17%的测试者对该病毒呈阳性反应。

根据美国疾病控制与预防中心发布的最新整体预报，到8月8日，美国将有超过157000例新冠死亡病例。

报告建议“红色重灾区”18州取消开放？

据美媒报道，为白宫新冠病毒工作队准备的一份尚未公布的报告建议，“红色重灾区”18个州取消重新开放措施，包括遭受重创的加利福尼亚州和佛罗里达州。

不过，美国总统特朗普仍坚持各州要重新开放，催促全国学生返校上课。

他更早前曾表示，“现在我们开放了，而大家想维持开放，也将继续开放。美国不会关闭，疫情如火灾，冒出来就予以扑灭”。

不过，加利福尼亚州已宣布，该州大多数县的学校都不会在秋季开放面对面课程。

随着病例激增，目前，美国大部分州已经要求民众在公共场所戴口罩。目前已有39各州执行了某种形式的“口罩令”，但仍有11个州对此存在争议。

FDA紧急授权首个合并样本测试

美国食品和药物管理局(FDA)18日宣布，已经发布了一项紧急使用授权，该授权使Quest Diagnostics可以同时检测多达四个人的新冠病毒样本。

该机构在一份声明中说，这是美国第一个被授权用于合并样本的Covid-19诊断测试。

FDA在声明中表示，尽管存在“担心样品合并可能使检测阳性更加困难的担心，因为在实验室中合并会稀释样品中存在的任何病毒物质，”但Quest的验证数据正确地识别了所有包含阳性样本的合并样本。

随着美国病例激增，早在6月下旬，美国国家过敏和传染病研究所所长福奇博士就曾表示，白宫新冠病毒工作组正在“认真考虑”将样品合并检测，作为提高检测速度的一项新策略。

福奇劝告年轻人重视疫情

随着疫情蔓延，福奇在18日接受WebMD首席医学官约翰·怀特(John Whyte)采访时表示，“年轻人正在推动新冠病毒病例新的激增”，因为他们“不在乎”被感染。

福奇说，最近的数据显示，与纽约州4月初高峰期时相比，现在感染新冠病毒的最大的年龄层至少年轻15岁。

不过，福奇博士17日对纽约应对病毒大流行的方式表示了赞赏。

“纽约当时遭受的打击比世界任何地方都糟。他们做了正确的事。”他说。

纽约曾经是美国疫情的中心，截至本周末，纽约的每日新感染人数已从高峰时的10000例减少到776例。

纽约州长库默被认为实施了最严格的封锁措施之一。作为预防措施，纽约市仍未重新开放酒吧和室内餐厅。而亚利桑那州、佛罗里达州、得克萨斯州等热点州的州长不愿采取严格的措施。