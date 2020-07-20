果园村的葡萄满架满园，吉香居的泡菜清香四溢，安岳柠檬种植园果实累累……盛夏时节，行走在川蜀大地，感受特色农业蓬勃发展。

在现代农业产业体系建设中，四川省注重培育发展优势特色产业，探索建立更加有效、更加长效的利益联结机制，努力让广大农民持续增收获益。

果园村

“葡萄大家一起种，钱要大家一起赚”

走进眉山市彭山区果园村，万亩葡萄产业园中心区里，网络直播带货人气正旺。每天，大量新鲜葡萄经由电商平台售出，从这里发往全国各地。

说起自己的创业史，彭山区葡萄种植大户杨志明感触颇深：“刚开始，经验不足，技术不成熟，基本就是靠天吃饭，葡萄种出来卖一半烂一半。”

在当地政府扶持下，杨志明尝试规模化种植葡萄。2015年，彭山区试行“三级土地预推—资质审查前置—平台公开交易—风险应急处理”的土地流转机制，并在果园村率先落地。通过公开竞标，杨志明的公司在果园村及周边流转260亩土地，走上规模化种植葡萄之路。

如今，杨志明的公司应用棚栽避雨、绿色防控、智慧灌溉、温控系统等现代化技术，种植夏黑、巨峰等几十个葡萄品种，葡萄年产量达70多万斤。“葡萄大家一起种，钱要大家一起赚。”杨志明带动当地农户一起种葡萄，每年开展技术培训10余次，培训上千人。通过亲戚带亲戚、朋友带朋友，果园村及周边的葡萄种植业快速发展，群众稳步增收。

葡萄架下，果园村10组村民余卫中正细心修剪多余的枝蔓。“如今在家门口就能有好收入，过上了好日子。”刚刚接到一笔订单，老余的喜悦之情溢于言表。

2013年，在外务工的余卫中得知家乡许多人通过种植葡萄增收致富，于是决定回乡创业。如今，他的“养生园”家庭农场种植葡萄100余亩，年收入70余万元。

近年来，果园村共有200余人返乡创业。除了发展家庭农场，不少人还投身农资销售、水果初加工等配套产业。果园村已成为彭山葡萄万亩示范区的重点区域，凭借葡萄产业，全村年人均纯收入达到3.1万元。

吉香居

“泡菜生产线，使农户稳定增收”

口感爽脆、滋味酸辣的泡菜，是四川人餐桌上的常见食品。在四川说起泡菜，不少人会提到吉香居。

坐落在眉山市东坡区的吉香居食品股份有限公司，专业从事泡菜、调料的研发、生产和销售。车间生产线上，各种蔬菜原材料经挑选、分类、清洗、切割后入坛发酵。

“泡菜生产线，使农户稳定增收。”眉山市东坡区委常委、区总工会主席邹和良对记者说。

近年来，通过“公司+基地+蔬菜专业合作社（农户）”的运作方式，走“订单农业、合同种植”的产业化经营路子，吉香居在东坡区已发展订单农户29820户，订单蔬菜基地面积近5万亩，吸纳农村富余劳动力2500余人。2019年，公司兑现菜农现金1亿余元，带动周边农民人均年增收1500元以上。

“为保障合同种植户的利益，当市场价格低于合同价格时，公司保底收购蔬菜，市场价格高于合同价格时，公司随行就市收购，从而与农户建立了稳定的产销关系。”吉香居公司副总经理王艳丽介绍说。

没了销售上的后顾之忧，农户种菜更踏实了，泡菜原材料供应也更有保障。2017年眉山市乙洮蔬菜专业合作社与吉香居签订了供菜合同，合作社供菜量已从当年的70吨增加到2019年的150吨，农民亩均增收700多元。

家住东坡区太和镇三江村的陈东元，以前是村里的贫困户。谈起从前的日子，老陈皱起了眉头，“过去也种了几亩地蔬菜，但市场行情不好时，销不出去，就会烂在地里。”借助吉香居的订单收购，老陈家现在种植辣椒3亩、芥菜1亩，年人均收入从不到3000元提高到8000多元，顺利摘掉穷帽子。

吉香居员工张启春从前种过树苗、当过锅炉工，但由于身体残疾等原因，一直难以找到稳定的工作。“现在好了，每个月收入稳定，孩子上学、家庭生活都有保障，我挺知足的。”

2013年，吉香居与眉山市残疾人托养服务中心签订协议，为残疾人积极提供就业岗位。目前，吉香居在岗残疾员工近480人，占员工总数的27.3%。

隆恩村

“让群众住进新房子，能有稳定收入”

漫步资阳市安岳县的万亩柠檬种植园，柠檬芳香沁人心脾。

“目前，安岳有柠檬种植户11万户33万余人，营销企业3000余户，12万余人在全国乃至国外卖柠檬。”安岳县柠檬产业局局长田再泽自豪地说，“安岳柠檬的品质得到广泛认可，安岳制定的多项柠檬产业环节管控标准升级为省级标准，柠檬鲜果标准上升成为国家标准。”

安岳素有“中国柠檬之乡”美誉。近年来，通过“市场营销+订单农业”“电子商务+示范基地”“种养结合+循环发展”等方式，安岳建成标准化柠檬产业园40余万亩，带动全县141个贫困村发展柠檬产业8.1万亩，年产柠檬9.4万余吨。贫困户户均种植柠檬1亩以上，人均纯收入1800余元。

谈起近年来村子的发展变化，安岳县文化镇隆恩村党支部书记刘艳英感慨很深。过去，村民大多分散居住，不少房屋年久失修，村容村貌脏乱差。通过自主经营、入股分红、土地流转等方式发展柠檬种植业后，村民新居变大了、腰包变鼓了，村里道路变宽了、村容变美了。

“过上好日子，就是要让群众住进新房子，能有稳定收入。”刘艳英说。

为了让村民稳定增收致富，当地还摸索出一条农旅结合的路子——发展柠檬种植业的同时，突出柠檬文化特色，推出“赏柠檬花、摘柠檬果、观柠檬景、吃柠檬宴”乡村旅游项目，打造集“吃、住、游、购、采摘体验”于一体的柠檬生态度假休闲区。

如今每到周末，隆恩村的农家乐、采摘园就很热闹，成了城里人亲近自然、放慢节奏的度假好去处。

《 人民日报 》（ 2020年07月20日 01 版）