如何打赢长江禁捕退捕攻坚战

本报记者 张 洋 何 勇 张 文 史一棋 沈童睿

6月29日、7月13日，本报读者来信版推出《长江禁渔，为何还有禁而不止的现象》《让“禁渔令”落地有声》，跟踪报道长江十年“禁渔令”的实施情况，引起社会广泛关注。

贯彻落实习近平总书记“共抓大保护、不搞大开发”重要指示要求，实施长江流域重点水域禁捕退捕，功在当代，利在千秋。一段时间以来，有关地方、部门迅速行动，积极作为，一方面完善工作机制，狠抓责任落实；一方面坚持问题导向，加快补齐短板，坚决打赢长江流域禁捕退捕这场攻坚战。

长江十年“禁渔令”，怎么抓更有效？还有哪些亟须加强和改进的地方？近日，记者再赴长江沿岸多省市走访调查，听相关部门、执法人员及退捕渔民谈落实情况、提对策建议。

靠山吃山靠水吃水，也要讲规矩、有约束

日前，四川广元市嘉陵江流域，一艘渔政巡查船正在执法，突然发现水面有一个塑料浮标。“这是非法捕捞的标记！”凭着多年工作经验，巡查人员林俊立即跑到船头打捞浮标，下面果真是一条50多米长的地笼。

“地笼的网眼极小，鱼一旦入网，便无法脱身。无论大鱼小鱼，都被一网打尽。”林俊说，这种竭泽而渔的行为对渔业资源破坏巨大。

近年来，长江水生物种出现衰退，一些物种濒临灭绝，与过度捕捞、非法捕捞有密切关系。记者在多地采访时，一些上了年纪的渔民表示，鱼越捕越少、越捕越小了。过去年景好时，一次能捕捞四五百斤，现在只有四五斤，相差百倍。

此前，很多水域采取季节性禁渔。“但是，有的渔民为了弥补禁渔期的损失，在解禁期捕捞更多的鱼，加剧了渔业资源恶化。”四川省水产局局长何强说。

全面禁渔势在必行。今年以来，沿江多地迅速行动、扎实开展禁渔工作。江苏无锡市农业农村局发布公告，明确收回捕捞证。安徽芜湖市农业农村局全面摸排、集中封存“三无”船舶，从源头遏制非法捕捞。湖南长沙公安启动专项整治，严厉打击“电、毒、炸”等非法捕捞行为……

“渔民靠山吃山靠水吃水，再加上野生江鲜市场的利诱，难免会过度捕捞。” 湖北荆州市委党校黄国钧建议，坚持以打促防、打防结合，做好政策法律宣传，引导渔民树立生态保护意识、法治意识，知晓即便靠山吃山靠水吃水，也要讲规矩、有约束。

7月7日晚9时许，湖北黄石海观山宾馆大院围墙处，突然跳下来两个黑影，被正在巡逻的公安民警发现。其中一人手上拿着黑色塑料袋，打开一看，里面是许多小鱼。

经调查，两人对非法捕捞一事供认不讳。“这一袋鱼约有4斤重，最大的鱼不过10厘米长，但数量多达500余条，里面还有刁子鱼等一些野生江鲜。”办案民警陈凡说。

“因为贪吃，两人此前非法捕捞的鱼大多带回家吃了。”陈凡呼吁，全社会自觉改正和摒弃食用、消费野生江鲜的习惯。

水上严防死守、市场上严查重处

长江十年“禁渔令”的实施，对执法工作提出了不少挑战：地域跨度大、时间跨度长，再加上非法捕捞手段不断翻新，如何确保执法工作成效？记者走访了解到，一些地方拿出了硬招实招。

针对渔政部门执法力量薄弱问题，安徽近4年来投入资金4500万元，为基层渔政执法配备了快艇、远程视频监控、无人机等装备，实现人防、物防、技防相结合。

针对非法捕捞、运输、交易的地下产业链问题，江苏着力整合公安、渔政、市场监管等执法力量，建立多部门、跨区域联合执法机制，形成水上严防死守、市场上严查重处的全链条监管体系。

“既要强化非法捕捞的源头治理，也要注重消费市场的终端治理。”四川广元市渔政部门相关负责人苟忠贵说，随着禁捕工作的持续推进，渔业资源将逐步恢复增长，野生江鲜的消费市场可能又会活跃起来。广元市的自用船、摆渡船数以千计，随时都可能转化为捕鱼船。因此，要加强野生江鲜消费市场的监管，防范非法捕捞发生。

群防群治，也是夯实执法力量、确保执法成效的关键举措。谭真理曾经是湖南岳阳市的一名老渔民，2019年10月，因为禁捕上了岸。当时岳阳市南湖新区月山管理处正在招聘人员组建洞庭湖巡逻队，老谭随即上岗了。

今年3月10日，老谭接到群众举报，说有人下网盗捕，但没有指出确切位置。当时茫茫湖面，没有坐标，想在湖上找网具无异于大海捞针，但这根本难不倒老谭。

当天深夜，老谭和几个同事坐在巡逻船头，仔细观察。没一会儿工夫，他就把搜寻范围缩小到几片很小的区域。又没过多久，一处水域骤然变浅，同事拿出早已备好的竹篙，将船撑过浅滩，果然发现了十几条丝网。

采访中，多地渔政部门负责人表示，有经验的老渔民往往更清楚水域的鱼群分布特点，更了解非法捕捞手段，他们参与禁渔工作将大有助益。

此外，强化法律支撑也是避免执法工作出现“漏网之鱼”的重要举措。有专家表示，当前，非法捕捞刑事案件判罚轻缓化较多，违法成本低。建议有关部门加快研究出台司法意见，加强行政执行和刑事司法衔接，有力支撑执法工作、震慑不法分子。

确保渔民退得出、稳得住、有保障、能致富

今年9月30日前，四川省将全面落实退捕渔民的生活补贴等补助资金。除了补助，渔民更关心长远生计：除了捕鱼，不会别的，以后的日子怎么过？

据四川省水产局统计，全省退捕渔民超过1.5万人，绝大部分年龄偏大、文化水平偏低、劳动技能单一。目前，四川省已累计下达中央补偿资金5.34亿元，统筹地方财政资金1.94亿元，用于退捕渔民临时生活补助和就业技能培训，确保渔民退得出、稳得住、有保障、能致富。

“干了15年的打鱼队员，如今成了护渔员。”46岁的陈志德曾是四川南充市的一名“资深”渔民，去年底转产上岸。他利用安置补贴，跟朋友联手开了一家打捞公司，通过政府服务外包的形式，打捞江面漂浮物。如今，这家公司安置了近20名退捕渔民。

实践证明，既要保护好渔业资源，也要保障好渔民生活，这是确保长江十年“禁渔令”贯彻实施、取得成效的关键之举。

江苏省通过发展渔业增养殖、引导龙头企业等带动渔民转产就业，落实富民创业就业补贴、担保贷款等有关政策支持创业，通过政府购买服务、提供公益岗位等方式帮扶就业。截至目前，共计安置退捕渔民12314人。

截至记者采访时，安徽省已开展免费就业创业培训4754人次，通过转产就业、公益岗位、劳务输出等方式，实现就业9429人。同时，妥善解决渔民的社会保险、最低生活保障，目前已纳入社会养老保险14588人、低保1456户。

湖南省益阳市资阳区于2019年10月启动摸底登记、渔民退捕工作。“全区最后一个签订退捕协议的渔民叫臧雪兰，上交了6条船和所有渔具。”湖南益阳市资阳区渔政渔港监督管理站站长杨志勇对此印象深刻。

杨志勇介绍，当地狠抓落实退捕渔民安置保障工作，对于暂时没有生活来源的，每人每月补助200元；符合条件的困难退捕渔民，及时纳入城乡低保救助；对于其中特别困难的，对接精准扶贫政策。

增殖放流，扩大鱼类品种，恢复自然水域资源

采访中，很多地方、部门谈到了建档立卡，认为这是贯彻落实长江十年“禁渔令”的一项基础性工作。

“禁渔工作涉及渔民生存发展大计。在切身利益面前，渔民是什么态度，有哪些具体困难，如何科学合理确定各类经济补偿基本数据等，掌握好这些底数是一系列工作顺利推进的前提。”江苏省宜兴市农业农村局相关负责人介绍，他们一家一户走访摸底，建档立卡，切实做到精准识别、精准帮扶。

安徽省农业农村厅开发了“长江流域重点水域退捕渔船信息管理系统”，及时跟踪渔民退捕进度、安置情况。安徽省农业农村厅相关负责人介绍，目前全省18200艘捕捞渔船信息已全部录入系统。下一步加强督促检查，开展建档立卡“回头看”，摸清退捕渔民的生活状况、转产去向、帮扶需求等，努力确保退捕渔民变市民，非法捕捞不回潮。

还有不少地方、部门表示，保护和恢复长江生态是一项系统工程。在确保禁渔措施落实到位的同时，还要抓好增殖放流，主动增加长江鱼类，扩大鱼类品种，修复水域资源。“建议加大科研投入，加强长江鱼类天然种质资源库建设，并且对部分濒临灭绝珍稀鱼类进行抢救性保护。”黄国钧说。

“我们在工作中发现，大量渔民长年吃住在船上，生产生活条件很差，对周边水环境造成很大污染，不利于鱼类的繁衍生长。”安徽马鞍山市农业农村局相关负责人建议，既要抓好渔民的退捕上岸，还要注重水环境的修复治理，排查整治各类污染源。

四川南充市顺庆区委书记陈泽斌说，“要把维护长江生态的各项工作与禁渔结合起来，充分调动各方面的积极性，齐抓共管，长江必会重现水清鱼肥的美好景象。”

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2020年07月20日 07 版）